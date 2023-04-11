Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Напомним, во вторник, 11 апреля, Ростовскую область сотрясла новость о десятках обысков у сотрудников донской полиции. По последним данным, правоохранительные органы провели уже 85 обысков, а по предварительным оценкам фигурантами в деле будут проходить более 20 человек.
И вот уже к вечеру 11 апреля портал 1Rnd сообщил, что в Советском районе Ростова арестовали полковника и начальника отдела полиции №8 Алексея Абакумова. Источник издания утверждает, что Абакумов проведет под арестом два месяца.
Напомним, что эта информация пока не получила официального подтверждения в органах власти или полиции, а потому данные об аресте и возможной связи Абакумова с делом донских полицейских будут уточняться.