rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Изображение материала

В Ростове арестовали начальника отдела полиции №8 Алексея Абакумова

11 апреля 2023, 14:22
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове арестовали начальника отдела полиции №8
В Ростове объявили об аресте начальника отдела полиции №8 Алексея Абакумова, об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, во вторник, 11 апреля, Ростовскую область сотрясла новость о десятках обысков у сотрудников донской полиции. По последним данным, правоохранительные органы провели уже 85 обысков, а по предварительным оценкам фигурантами в деле будут проходить более 20 человек.

Политолог Сухарь разъяснил, о чем говорят обыски в полиции Ростова
Узнать подробнее

И вот уже к вечеру 11 апреля портал 1Rnd сообщил, что в Советском районе Ростова арестовали полковника и начальника отдела полиции №8 Алексея Абакумова. Источник издания утверждает, что Абакумов проведет под арестом два месяца.

Напомним, что эта информация пока не получила официального подтверждения в органах власти или полиции, а потому данные об аресте и возможной связи Абакумова с делом донских полицейских будут уточняться.

Читайте также:
«Были судьи, теперь они, дальше кто?»: ростовчане прокомментировали обыски в полицииПолитолог Абросимов рассказал о возможной связи обысков у судей и в полиции РостоваСКР подтвердил обыски и уголовные дела в полиции Ростова-на-Дону
#Обыски и аресты в полиции в Ростове в апреле 2023#Задержания в полиции в Ростове#Обыски в полиции в Ростове#Коррупция полицейских в Ростове#Задержания в полиции Ростова#Аресты в полиции Ростова#Обыски в полиции Ростова#Полиция в Ростове#Полиция Ростова#Полиция задержала#Полицейский#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Надежда Пустяк
Подпишитесь
В СК РФ раскрыли подробности преступной схемы главаря полицейской ОПГ Ростова Рыбалко
Сегодня, 11:56
Более 40 обысков провели у ростовских полицейских
Сегодня, 11:12
Более 20 ростовских полицейских заподозрили в организации преступной группы
Сегодня, 10:59
Неизвестные устроили стрельбу и резню у кадетской школы в Ростове
Сегодня, 10:21
Стало известно, где прошли обыски в полиции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:17
«Новые люди» пойдут на выборы в ростовское Заксобрание
Сегодня, 07:36