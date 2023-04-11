Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Напомним, 11 апреля по отделам полиции Ростова прокатилась волна обысков, которая шокировала горожан, не успевших прийти в себя после скандального дела донских судей.
Портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники объявил, что уже к вечеру число фигурантов дела с 20 человек увеличилось до 33 подозреваемых. В общей сложности, причастными к деятельности ОПГ оказались сотрудники четырех отделов полиции Ростова и главка МВД России по Ростовской области. Основная часть списка представлена руководством ОП и полиции по охране общественного порядка.
Источник издания уточнил, что начальство задерживали дома до начала рабочего дня, а личный состав забирали с планерок.
По предварительной информации, правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения, наиболее вероятно, что полицейских направят в СИЗО других субъектов РФ.
Информация о ходе расследования пока находится на проверке, данные уточняются в правоохранительных органах.