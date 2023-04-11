rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Изображение материала

В Ростове число фигурантов дела о полицейской ОПГ выросло до 33 человек

11 апреля 2023, 16:43
Фото: 1MI
В Ростове число фигурантов дела о полицейской ОПГ выросло до 33 человек
В Ростове выявили новых фигурантов в деле о коррупции в рядах полиции, подробностями поделились городские СМИ.

Напомним, 11 апреля по отделам полиции Ростова прокатилась волна обысков, которая шокировала горожан, не успевших прийти в себя после скандального дела донских судей.

Портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники объявил, что уже к вечеру число фигурантов дела с 20 человек увеличилось до 33 подозреваемых. В общей сложности, причастными к деятельности ОПГ оказались сотрудники четырех отделов полиции Ростова и главка МВД России по Ростовской области. Основная часть списка представлена руководством ОП и полиции по охране общественного порядка.

Более 20 полицейских решили дать показания о деятельности ростовского ОПГ
Узнать подробнее

Источник издания уточнил, что начальство задерживали дома до начала рабочего дня, а личный состав забирали с планерок.

По предварительной информации, правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения, наиболее вероятно, что полицейских направят в СИЗО других субъектов РФ.

Информация о ходе расследования пока находится на проверке, данные уточняются в правоохранительных органах.

Читайте также:
На счетах подозреваемых по делу о полицейской ОПГ Ростова обнаружили 30 млн рублейВ Ростове арестовали начальника отдела полиции №8 Алексея АбакумоваПолитолог Абросимов рассказал о возможной связи обысков у судей и в полиции Ростова
#Надежда Пустяк#Обыски и аресты в полиции в Ростове в апреле 2023#Задержания в полиции в Ростове#Обыски в полиции в Ростове#Аресты в полиции Ростова#Задержания в полиции Ростова#Коррупция полицейских в Ростове#Обыски в полиции Ростова#Полиция в Ростове#Полиция Ростова#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В СК РФ раскрыли подробности преступной схемы главаря полицейской ОПГ Ростова Рыбалко
Сегодня, 11:56
Более 40 обысков провели у ростовских полицейских
Сегодня, 11:12
Более 20 ростовских полицейских заподозрили в организации преступной группы
Сегодня, 10:59
Неизвестные устроили стрельбу и резню у кадетской школы в Ростове
Сегодня, 10:21
Стало известно, где прошли обыски в полиции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:17
«Новые люди» пойдут на выборы в ростовское Заксобрание
Сегодня, 07:36