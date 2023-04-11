Портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники объявил, что уже к вечеру число фигурантов дела с 20 человек увеличилось до 33 подозреваемых. В общей сложности, причастными к деятельности ОПГ оказались сотрудники четырех отделов полиции Ростова и главка МВД России по Ростовской области. Основная часть списка представлена руководством ОП и полиции по охране общественного порядка.