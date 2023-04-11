Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Напомним, что более 20 человек стали подозреваемыми в деле о создании преступной группы и получениях взяток. Следком утверждает, что с 2015 года владельцы магазинов ежемесячно платили деньги полицейским, чтобы их не наказывали за нарушения.
Говорилось, что общая сумма взяток могла составить 25 миллионов рублей. В результате у фигурантов дома и на работе провели 85 обысков.
Источник рассказал 161.ру, что сейчас идет допрос 26 полицейских, а у 19 сотрудников заблокированы деньги на счетах.
«Оперативники нашли свыше 30 миллионов рублей, переведенных в валюту. На допросы отвезли 26 человек, многие идут на сделку со следствием», — пишет издание. Официальной информации об этом не было, она уточняется.