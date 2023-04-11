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В Ростове-на-Дону допрашивают 26 полицейских по делу ОПГ

11 апреля 2023, 14:24
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону допрашивают 26 полицейских по делу ОПГ

По делу ОПГ в Ростове допросят 26 полицейских 11 апреля

Оперативники из Москвы и следователи допрашивают 26 полицейских из Ростова-на-Дону, которых заподозрили в причастности к ОПГ, сообщают СМИ.

Напомним, что более 20 человек стали подозреваемыми в деле о создании преступной группы и получениях взяток. Следком утверждает, что с 2015 года владельцы магазинов ежемесячно платили деньги полицейским, чтобы их не наказывали за нарушения. 

Говорилось, что общая сумма взяток могла составить 25 миллионов рублей. В результате у фигурантов дома и на работе провели 85 обысков. 

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Источник рассказал 161.ру, что сейчас идет допрос 26 полицейских, а у 19 сотрудников заблокированы деньги на счетах.

«Оперативники нашли свыше 30 миллионов рублей, переведенных в валюту. На допросы отвезли 26 человек, многие идут на сделку со следствием», — пишет издание. Официальной информации об этом не было, она уточняется.

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