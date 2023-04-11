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В Ростове-на-Дону пособнику террористов дали 9 лет колонии строгого режима

11 апреля 2023, 18:02
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону пособнику террористов дали 9 лет колонии строгого режима
В Ростове пособник террористов осужден на девять лет колонии, первые два года он проведет в тюрьме, об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

В Ростове огласили приговор по делу Равика Шекиева, обвиняемого в содействии террористической организации, а также публичных призывах к терроризму или оправдании терроризма.

Суд установил, что в 2020 году Шекиев, находясь в Ставрополе, направил через мессенджер другому лицу аудиоматериалы, которые оправдывали терроризм и содержали призыв к террористическим действиям. Кроме того, зимой 2020 и весной 2021 года фигурант дела убеждал того же человека принимать участие в деятельности террористической организации «Исламское государство»*, которая строго запрещена на территории РФ и преследуется законом.

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Вместе с этим Шекиев в течение трех лет с 2018 года направлял аналогичные материалы своим трем знакомым, призывая присоединиться к осуществлению преступной деятельности.

В настоящий момент Шекиева признали виновным, он проведет в колонии строгого режима девять лет, при этом первые два года он будет находиться в тюрьме.

Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляции.

Ранее жительнице Ростовской области дали три года условно за угрозу совершить теракт в здании администрации Веселовского района.

 

* — организация, указанная в тексте выше, и ее деятельность запрещены в России по решению Верховного суда РФ с 29 декабря 2014 года и преследуются законом.

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