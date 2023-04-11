В Ростове-на-Дону пособнику террористов дали 9 лет колонии строгого режима

Суд установил, что в 2020 году Шекиев, находясь в Ставрополе, направил через мессенджер другому лицу аудиоматериалы, которые оправдывали терроризм и содержали призыв к террористическим действиям. Кроме того, зимой 2020 и весной 2021 года фигурант дела убеждал того же человека принимать участие в деятельности террористической организации «Исламское государство»*, которая строго запрещена на территории РФ и преследуется законом.