Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Власти Ростова-на-Дону объявили, что средняя начисленная зарплата в городе выросла до 51 тысячи рублей в 2022 году.
И.о. замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников заявил, что по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года средняя начисленная зарплата выросла на 11%. При этом причиной роста зарплат власти назвали социальное партнерство между работодателями, профсоюзами и мэрией города.
Отдельно Овчинников рассказал, что минимальная зарплата составила 19,4 тысячи рублей. Положительная тенденция наблюдается и в сокращении численности зарегистрированных безработных, которых, по словам замглавы администрации, в Ростове всего 0,3% работоспособного населения.
Во вторник, 11 апреля, стало известно, что власти Ростова собираются решить проблему дефицита водителей общественного транспорта за счет мигрантов из Киргизии.
Сейчас на городских маршрутах не хватает значительной части персонала, из-за чего автобусов на линии выходит недостаточно. Власти решили искать сотрудников для пассажироперевозок не только в России, но и за рубежом, для этого город заключил специальное соглашение с Киргизией.
Кроме того в администрации сообщили, что в последнее время количество нарушений в работе пассажирского транспорта сократилось с 7080 до 7033 случаев. Власти собираются продолжать мониторинг качества работы транспорта.
Самой громкой новостью дня стало возбуждение уголовного дела в отношении действующих и бывших сотрудников полиции. В Следственном комитете сообщили, что подозреваемыми по делу проходят более 20 человек, в их домах прошли уже 85 обысков.
Причиной возбуждения дела стала преступная деятельность полицейской ОПГ, во главе которой, по данным следователей, стоял экс-заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко.
В течение семи лет Рыбалко и его подельники «крышевали» предпринимателей и торговцев Ростова, получая деньги за то, что закрывали глаза на правонарушения последних. Это позволило ОПГ заработать как минимум 25 миллионов рублей.
Сейчас в отношении фигурантов дела об организации ОПГ и взяточничестве ведется расследование, если вина будет доказана — максимальный срок наказания может составить 15 лет лишения свободы.