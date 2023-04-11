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В Ростове растут зарплаты, пока на Дону «сносят» полицейских-коррупционеров

11 апреля 2023, 15:59
Фото: Eddy Van 3000/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростове растут зарплаты, пока на Дону «сносят» полицейских-коррупционеров
В Ростовской области ведут обыски у полицейских, подозреваемых в организации ОПГ, пока в Ростове растут зарплаты и количество водителей общественного транспорта из числа трудовых мигрантов.

Зарплаты больше, безработицы меньше

Власти Ростова-на-Дону объявили, что средняя начисленная зарплата в городе выросла до 51 тысячи рублей в 2022 году.

И.о. замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников заявил, что по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года средняя начисленная зарплата выросла на 11%. При этом причиной роста зарплат власти назвали социальное партнерство между работодателями, профсоюзами и мэрией города.

Фото: 1MI

Отдельно Овчинников рассказал, что минимальная зарплата составила 19,4 тысячи рублей. Положительная тенденция наблюдается и в сокращении численности зарегистрированных безработных, которых, по словам замглавы администрации, в Ростове всего 0,3% работоспособного населения.

Водите, кто может

Во вторник, 11 апреля, стало известно, что власти Ростова собираются решить проблему дефицита водителей общественного транспорта за счет мигрантов из Киргизии.

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Сейчас на городских маршрутах не хватает значительной части персонала, из-за чего автобусов на линии выходит недостаточно. Власти решили искать сотрудников для пассажироперевозок не только в России, но и за рубежом, для этого город заключил специальное соглашение с Киргизией.

Кроме того в администрации сообщили, что в последнее время количество нарушений в работе пассажирского транспорта сократилось с 7080 до 7033 случаев. Власти собираются продолжать мониторинг качества работы транспорта.

Сначала судьи, теперь — полиция

Самой громкой новостью дня стало возбуждение уголовного дела в отношении действующих и бывших сотрудников полиции. В Следственном комитете сообщили, что подозреваемыми по делу проходят более 20 человек, в их домах прошли уже 85 обысков.

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Причиной возбуждения дела стала преступная деятельность полицейской ОПГ, во главе которой, по данным следователей, стоял экс-заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко.
В течение семи лет Рыбалко и его подельники «крышевали» предпринимателей и торговцев Ростова, получая деньги за то, что закрывали глаза на правонарушения последних. Это позволило ОПГ заработать как минимум 25 миллионов рублей.

Сейчас в отношении фигурантов дела об организации ОПГ и взяточничестве ведется расследование, если вина будет доказана — максимальный срок наказания может составить 15 лет лишения свободы.

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