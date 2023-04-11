Причиной возбуждения дела стала преступная деятельность полицейской ОПГ, во главе которой, по данным следователей, стоял экс-заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко.

В течение семи лет Рыбалко и его подельники «крышевали» предпринимателей и торговцев Ростова, получая деньги за то, что закрывали глаза на правонарушения последних. Это позволило ОПГ заработать как минимум 25 миллионов рублей.