В Ростовской области задержали браконьеров с тонной рыбы

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Портал 1Rnd объявил, что в Азовском районе Ростовской области на днях задержали крупную группу из 16 рыбаков, которые производили запрещенный вылов рыбы в промышленных масштабах. В общей сложности рыбакам удалось выловить 900 килограммов водных биоресурсов.
На месте рыбалки нашли трактор с буксировочными катерами и длинным неводом, кроме того, общий объем выловленной рыбы содержал в себе более 2,5 тысячи особей, в том числе запрещенных в вылову. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составил более 3,5 миллиона рублей.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело, рыбакам угрожает срок до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Ростовской области за браконьерством поймали инспектора рыбнадзора и сотрудника полиции.