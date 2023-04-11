rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Изображение материала

В Ростовской области задержали браконьеров с тонной рыбы

11 апреля 2023, 12:38
Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области
В Ростовской области задержали браконьеров с 900 килограммами рыбы
В Ростовской области браконьерам грозит до пяти лет тюрьмы за вылов 900 килограммов рыбы, об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ региона.

Портал 1Rnd объявил, что в Азовском районе Ростовской области на днях задержали крупную группу из 16 рыбаков, которые производили запрещенный вылов рыбы в промышленных масштабах. В общей сложности рыбакам удалось выловить 900 килограммов водных биоресурсов.

Браконьеры выловили краснокнижную рыбу в Ростовской области на пять миллионов рублей
Узнать подробнее

На месте рыбалки нашли трактор с буксировочными катерами и длинным неводом, кроме того, общий объем выловленной рыбы содержал в себе более 2,5 тысячи особей, в том числе запрещенных в вылову. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составил более 3,5 миллиона рублей.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело, рыбакам угрожает срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Ростовской области за браконьерством поймали инспектора рыбнадзора и сотрудника полиции.

Читайте также:
Браконьеры выловили краснокнижную рыбу в Ростовской области на пять миллионов рублейВ Ростовской области с 1 апреля начнут ловить браконьеров и запретят моторные лодкиБраконьеры в Ростовской области создали катера, которые не могут догнать силовики
#Надежда Пустяк#Происшествие#Браконьеры в Ростовской области#Браконьерство в Ростовской области#Погрануправление ФСБ Ростовской области#Незаконный вылов рыбы в Ростовской области#Рыба#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Азовский район#Рыбалка в Ростовской области
Подпишитесь
В СК РФ раскрыли подробности преступной схемы главаря полицейской ОПГ Ростова Рыбалко
Сегодня, 11:56
Более 40 обысков провели у ростовских полицейских
Сегодня, 11:12
Более 20 ростовских полицейских заподозрили в организации преступной группы
Сегодня, 10:59
Неизвестные устроили стрельбу и резню у кадетской школы в Ростове
Сегодня, 10:21
Стало известно, где прошли обыски в полиции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:17
«Новые люди» пойдут на выборы в ростовское Заксобрание
Сегодня, 07:36