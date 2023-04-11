В Ростовской области задержали браконьеров с тонной рыбы

На месте рыбалки нашли трактор с буксировочными катерами и длинным неводом, кроме того, общий объем выловленной рыбы содержал в себе более 2,5 тысячи особей, в том числе запрещенных в вылову. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составил более 3,5 миллиона рублей.