Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Напомним, во вторник, 11 апреля, стало известно об обысках, прошедших в управлении МВД. Сообщается, что подозреваемые в коррупции полицейские «трусили» магазины.
И вот СК РФ по СКФО возбудило уголовное дело в отношении как минимум пяти сотрудников полиции, среди которых указали имена бывшего замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России в Ростове Дмитрия Рыбалко, Алексея Абакумова, Николая Щитова, Сергея Ляпкина, Сергея Сунгуртяна и других граждан, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, а также взяточничестве.
СК РФ сообщает, что преступное сообщество вело свою деятельность с лета 2015 года, а их основной деятельностью был сбор средств с ростовских торговцев за непривлечение последних к ответственности за правонарушения. За прошедшие годы полицейские получили от предпринимателей не менее 25 миллионов рублей.