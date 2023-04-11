СК РФ сообщает, что преступное сообщество вело свою деятельность с лета 2015 года, а их основной деятельностью был сбор средств с ростовских торговцев за непривлечение последних к ответственности за правонарушения. За прошедшие годы полицейские получили от предпринимателей не менее 25 миллионов рублей.