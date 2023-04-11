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В СК РФ назвали имена сотрудников полиции Ростовской области, создавших ОПГ

11 апреля 2023, 11:21
Фото: rostov-gorod.ru
В СК РФ назвали имена сотрудников полиции Ростовской области, создавших ОПГ
В Ростовской области назвали имена участников ОПГ в рядах донской полиции, сведения об этом опубликовала пресс-служба Следственного комитета РФ.

Напомним, во вторник, 11 апреля, стало известно об обысках, прошедших в управлении МВД. Сообщается, что подозреваемые в коррупции полицейские «трусили» магазины.

И вот СК РФ по СКФО возбудило уголовное дело в отношении как минимум пяти сотрудников полиции, среди которых указали имена бывшего замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России в Ростове Дмитрия Рыбалко, Алексея Абакумова, Николая Щитова, Сергея Ляпкина, Сергея Сунгуртяна и других граждан, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, а также взяточничестве.

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СК РФ сообщает, что преступное сообщество вело свою деятельность с лета 2015 года, а их основной деятельностью был сбор средств с ростовских торговцев за непривлечение последних к ответственности за правонарушения. За прошедшие годы полицейские получили от предпринимателей не менее 25 миллионов рублей.

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