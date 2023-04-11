«Если полицейские хотят нарисовать липовые дела, им нужны судьи, которые эти дела утвердят. А если судьи хотят добыть взятку побольше, им нужны полицейские, чтобы, с одной стороны, готовили дела, а с другой, были готовы их закрывать», — разъясняет Анатолий Вассерман.