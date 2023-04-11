rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Изображение материала

Вассерман рассказал, что последует после обысков полицейских в Ростове

11 апреля 2023, 15:28
Фото: 1MI
После обысков у ростовских судей и полицейских, вероятно, подобного стоит ожидать прокурорам и следователям, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Депутат полагает, что прошедшие в Ростове обыски судей и полицейских могут быть взаимосвязаны меж собой.

«Если полицейские хотят нарисовать липовые дела, им нужны судьи, которые эти дела утвердят. А если судьи хотят добыть взятку побольше, им нужны полицейские, чтобы, с одной стороны, готовили дела, а с другой, были готовы их закрывать», — разъясняет Анатолий Вассерман.

В Ростове-на-Дону допрашивают 26 полицейских по делу ОПГ
Узнать подробнее

Спикер делится мнением, что, вероятнее всего, будут «чистить» комплексно силовиков региона. Кроме ростовских судей и полицейских, по словам депутата, в зоне внимания правоохранительных структур также могут оказаться местные следователи и прокуроры.

Ранее RostovGazeta сообщала, о чем могут свидетельствовать обыски в полиции Ростова.

Политолог Сухарь разъяснил, о чем говорят обыски в полиции Ростова
Узнать подробнее
Читайте также:
Как полицейские в Ростове заработали 25 млн рублей и навлекли на себя 85 обысков«Звенья одной цепи»: депутат высказалась об обысках в полиции Ростова«Давно пора прочистить эти ряды»: ростовчане шокированы обысками в городской полиции
#Дарья Демидова#Обыски#Обыски в полиции Ростова#Последние новости Ростова на сегодня#Обыски и аресты в полиции в Ростове в апреле 2023#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В СК РФ раскрыли подробности преступной схемы главаря полицейской ОПГ Ростова Рыбалко
Сегодня, 11:56
Более 40 обысков провели у ростовских полицейских
Сегодня, 11:12
Более 20 ростовских полицейских заподозрили в организации преступной группы
Сегодня, 10:59
Неизвестные устроили стрельбу и резню у кадетской школы в Ростове
Сегодня, 10:21
Стало известно, где прошли обыски в полиции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:17
«Новые люди» пойдут на выборы в ростовское Заксобрание
Сегодня, 07:36