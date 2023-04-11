Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Депутат полагает, что прошедшие в Ростове обыски судей и полицейских могут быть взаимосвязаны меж собой.
«Если полицейские хотят нарисовать липовые дела, им нужны судьи, которые эти дела утвердят. А если судьи хотят добыть взятку побольше, им нужны полицейские, чтобы, с одной стороны, готовили дела, а с другой, были готовы их закрывать», — разъясняет Анатолий Вассерман.
Спикер делится мнением, что, вероятнее всего, будут «чистить» комплексно силовиков региона. Кроме ростовских судей и полицейских, по словам депутата, в зоне внимания правоохранительных структур также могут оказаться местные следователи и прокуроры.
Ранее RostovGazeta сообщала, о чем могут свидетельствовать обыски в полиции Ростова.