Ветврачи проверят здоровье рыб после зимы в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Власти сообщили, что ветеринарные врачи объявили о начале плановых обследований рыбоводных хозяйств. Перед экспертами стоит задача оценить эпизоотическое и ветеринарное состояние 221 предприятия, где могут распространяться заразные болезни рыб.
Ветеринару проведут осмотр рыб на местах, а также отдадут рыбу в лабораторию на исследование, чтобы выявить карантинные и опасные для человека болезни. Кроме того, проверяться будут и места, организованные для экспертизы, и условия работы ветврачей.
«Особое внимание уделяют предстоящей инкубации икры рыб, состоянию здоровья производителей и маточного поголовья, выращенному рыбопосадочному материалу (годовиков)», — уточнили в сообщении власти, добавив, что проверки будут идти по 31 мая.
Ранее в Ростовской области запретили рыбалку и моторные лодки из-за нереста рыб.