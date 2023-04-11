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Ветврачи проверят здоровье рыб после зимы в Ростовской области

11 апреля 2023, 13:02
Фото: Robert Hornung/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростовской области начали проверку здоровья рыб после зимы
В Ростовской области ветврачи начали плановое обследование рыб на рыбоводных хозяйствах, об этом рассказали в правительстве региона.

Власти сообщили, что ветеринарные врачи объявили о начале плановых обследований рыбоводных хозяйств. Перед экспертами стоит задача оценить эпизоотическое и ветеринарное состояние 221 предприятия, где могут распространяться заразные болезни рыб.

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Ветеринару проведут осмотр рыб на местах, а также отдадут рыбу в лабораторию на исследование, чтобы выявить карантинные и опасные для человека болезни. Кроме того, проверяться будут и места, организованные для экспертизы, и условия работы ветврачей.

«Особое внимание уделяют предстоящей инкубации икры рыб, состоянию здоровья производителей и маточного поголовья, выращенному рыбопосадочному материалу (годовиков)», — уточнили в сообщении власти, добавив, что проверки будут идти по 31 мая.

Ранее в Ростовской области запретили рыбалку и моторные лодки из-за нереста рыб.

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