Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Рядом с кадетской школой на улице Казахской, 57а полицейские задержали вооруженного мужчину. Он стал участником потасовки утром 11 апреля рядом с учебным заведением. Очевидцы сообщили, что драке предшествовала перепалка между двумя мужчинами. В какой-то момент один из них выстрелил в ногу другому, а то, в свою очередь, стал размахивать ножом.
Разнимать мужчин приехали сотрудники правоохранительных органов. Одного из них они задержали.
Также очевидцы инцидента сообщили, что во время потасовки в школу шли дети. Их напугали лужи крови от раненной ноги. Некоторые учащиеся затем обратились за помощью к психологу.