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Вооруженного мужчину задержали рядом с кадетской школой в Ростове

11 апреля 2023, 11:17
Фото: 1MI
Вооруженного мужчину задержали рядом с кадетской школой в Ростове
В Ростове рядом с кадетской школой на Казахской улице задержали вооруженного мужчину, сообщают в соцсетях очевидцы.

Рядом с кадетской школой на улице Казахской, 57а полицейские задержали вооруженного мужчину. Он стал участником потасовки утром 11 апреля рядом с учебным заведением. Очевидцы сообщили, что драке предшествовала перепалка между двумя мужчинами. В какой-то момент один из них выстрелил в ногу другому, а то, в свою очередь, стал размахивать ножом.

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Разнимать мужчин приехали сотрудники правоохранительных органов. Одного из них они задержали.

Также очевидцы инцидента сообщили, что во время потасовки в школу шли дети. Их напугали лужи крови от раненной ноги. Некоторые учащиеся затем обратились за помощью к психологу.

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