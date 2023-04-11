Рядом с кадетской школой на улице Казахской, 57а полицейские задержали вооруженного мужчину. Он стал участником потасовки утром 11 апреля рядом с учебным заведением. Очевидцы сообщили, что драке предшествовала перепалка между двумя мужчинами. В какой-то момент один из них выстрелил в ногу другому, а то, в свою очередь, стал размахивать ножом.