Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В конце прошлого месяца на сайте Госуслуг пропала возможность удалить свою учетную запись. Это произошло на фоне заявлений Минобороны о планах рассылать повестки электронным путем. Однако министерство цифрового развития заверило, что с призывными кампаниями невозможность удаления аккаунта никак не связана. Функцию якобы убрали из-за участившихся взломов.
11 апреля ее вернули. Корреспондент RostovGazeta проверил и подтвердил, что удалить аккаунт на Госуслугах снова можно как в мобильном приложении, так и на сайте.
Ранее стало известно, что ростовчане смогут давать оценку чиновникам с помощью Госуслуг.