rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Изображение материала

Жители Ростовской области снова могут удалить аккаунт на Госуслугах

11 апреля 2023, 08:35
Фото: 1MI
Удалить аккаунт на Госуслугах снова можно в Ростовской области
Учетную запись на сайте Госуслуг снова можно удалить в Ростовской области, функцию проверил корреспондент RostovGazeta.

В конце прошлого месяца на сайте Госуслуг пропала возможность удалить свою учетную запись. Это произошло на фоне заявлений Минобороны о планах рассылать повестки электронным путем. Однако министерство цифрового развития заверило, что с призывными кампаниями невозможность удаления аккаунта никак не связана. Функцию якобы убрали из-за участившихся взломов.

Стало известно, когда призывники в Ростовской области получат повестки в Госуслугах
Узнать подробнее

11 апреля ее вернули. Корреспондент RostovGazeta проверил и подтвердил, что удалить аккаунт на Госуслугах снова можно как в мобильном приложении, так и на сайте.

Ранее стало известно, что ростовчане смогут давать оценку чиновникам с помощью Госуслуг.

Читайте также:
Ростовчане дадут оценку чиновникам с помощью «Госуслуг»В Ростовской области открыли запись детей в кружки и секции через ГосуслугиРостовчане могут обжаловать призыв на частичную мобилизацию на Госуслугах
#Алина Заярная#Госуслуги в Ростовской области#Повестки в Ростовской области#Военкоматы Ростовской области#Поиск уклонистов в Ростовской области#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
В СК РФ раскрыли подробности преступной схемы главаря полицейской ОПГ Ростова Рыбалко
Сегодня, 11:56
Более 40 обысков провели у ростовских полицейских
Сегодня, 11:12
Более 20 ростовских полицейских заподозрили в организации преступной группы
Сегодня, 10:59
Неизвестные устроили стрельбу и резню у кадетской школы в Ростове
Сегодня, 10:21
Стало известно, где прошли обыски в полиции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:17
«Новые люди» пойдут на выборы в ростовское Заксобрание
Сегодня, 07:36