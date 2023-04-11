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«Звенья одной цепи»: депутат высказалась об обысках в полиции Ростова

11 апреля 2023, 12:23
Фото: Wilfredor/cc by sa/wikimedia.org
«Звенья одной цепи»: депутат высказалась об обысках в полиции Ростова

Депутат Оськина рассказала, что следующими под обыски в Ростове попадут министерства

Обыски судебном корпусе и в полиции Ростова — это звенья одной цепи, реакция на команду, которая идет из Москвы. Невозможно уже скрывать коррупционную составляющую в управлении Ростовской областью, сообщила RostovGazeta депутат Наталья Оськина.

Депутат полагает, что следом за судьями и полицейскими Ростова, будут затронуты и другие чиновники.

«Ведь схемы в Ростовской области очень широкие, укорененные, распространенные. Я думаю, что в ближайшее время начнут шевелить всех», — отмечает Наталья.

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Коммунистка подчеркивает, что мнения сегодня расходятся. Одни считают, что началась очистка рядов. А другие, что это очередной передел власти — замена одной команды на другую.

«Но мне кажется, что чаша терпения уже переполнена. Хочется верить, что идет очистка рядов, итогом которой станет реальное хозяйственное и экономическое развитие области», — делится мыслями коммунистка.

По словам депутата, следующими под внимание федералов, могут попасть региональные министерства и департаменты, вплоть до проверяющих и контролирующих структур разных ведомств.

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