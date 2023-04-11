Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Депутат полагает, что следом за судьями и полицейскими Ростова, будут затронуты и другие чиновники.
«Ведь схемы в Ростовской области очень широкие, укорененные, распространенные. Я думаю, что в ближайшее время начнут шевелить всех», — отмечает Наталья.
Коммунистка подчеркивает, что мнения сегодня расходятся. Одни считают, что началась очистка рядов. А другие, что это очередной передел власти — замена одной команды на другую.
«Но мне кажется, что чаша терпения уже переполнена. Хочется верить, что идет очистка рядов, итогом которой станет реальное хозяйственное и экономическое развитие области», — делится мыслями коммунистка.
По словам депутата, следующими под внимание федералов, могут попасть региональные министерства и департаменты, вплоть до проверяющих и контролирующих структур разных ведомств.