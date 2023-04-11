Депутат Оськина рассказала, что следующими под обыски в Ростове попадут министерства

Обыски судебном корпусе и в полиции Ростова — это звенья одной цепи, реакция на команду, которая идет из Москвы. Невозможно уже скрывать коррупционную составляющую в управлении Ростовской областью, сообщила RostovGazeta депутат Наталья Оськина.