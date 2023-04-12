Алексей Логвиненко: «Чемпионат «Юный мастер» стал доброй традицией в Ростове-на-Дону»

Напомним, торжественное открытие IV муниципального чемпионата «Юный мастер – 2023» в Ростове-на-Дону состоялось 20 марта на базе школы №78 и стало настоящим праздником для дошколят. Участие в проекте приняли 56 юных ростовчан – победителей отборочных этапов, которые прошли во всех районах областного центра. В течение нескольких дней им предстояло пройти конкурсные испытания по восьми направлениям. Ребята продемонстрировали свои таланты в поварском деле, ресторанном сервисе, дизайне одежды и аксессуаров, ландшафтном дизайне и 3D-дизайне, кондитерском деле, дошкольном воспитании, парикмахерском искусстве. Так, например, ребята представили на суд жюри занятия по речевому развитию, готовили различные блюда, украшали футболки и разрабатывали дизайн комплектов детской одежды.