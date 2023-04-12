Алексей Логвиненко: «Чемпионат «Юный мастер» стал доброй традицией в Ростове-на-Дону»

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Победителями и призерами IV муниципального чемпионата дошкольников «Юный мастер – 2023» стали 38 юных ростовчан. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
«Мероприятие, посвященное раннему профессиональному мастерству, стало уже доброй традицией и ярким праздником в донской столице. Ребята достойно продемонстрировали свои навыки в нескольких компетенциях. Показали, как умеют шить и готовить, делать прически и выполнять обязанности педагога. Жюри оказалось весьма сложно выбрать лучших, ведь каждый из участников подошел к делу ответственно и с искренним интересом», - отметил Алексей Логвиненко.
Глава администрации донской столицы адресовал слова благодарности наставникам юных конкурсантов, которые оказывают ребятам поддержку и помогают развитию их творческих инициатив. Дошколятам Алексей Логвиненко пожелал дальнейших успехов и удачи.
Напомним, торжественное открытие IV муниципального чемпионата «Юный мастер – 2023» в Ростове-на-Дону состоялось 20 марта на базе школы №78 и стало настоящим праздником для дошколят. Участие в проекте приняли 56 юных ростовчан – победителей отборочных этапов, которые прошли во всех районах областного центра. В течение нескольких дней им предстояло пройти конкурсные испытания по восьми направлениям. Ребята продемонстрировали свои таланты в поварском деле, ресторанном сервисе, дизайне одежды и аксессуаров, ландшафтном дизайне и 3D-дизайне, кондитерском деле, дошкольном воспитании, парикмахерском искусстве. Так, например, ребята представили на суд жюри занятия по речевому развитию, готовили различные блюда, украшали футболки и разрабатывали дизайн комплектов детской одежды.
Конкурс по праву стал полноценным детским движением. Все больше воспитанников дошкольных учреждений Ростова-на-Дону проявляют интерес к рабочим профессиям, и с каждым годом число участников чемпионата растет.
Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что находящийся в Лазаревском районе Сочи санаторий «Смена» для детей с 1 января 2023 года перейдет в ведомство управления образования донской столицы. Это означает, что с нового года учреждение получило статус муниципального бюджетного. По словам Алексея Логвиненко, у города есть огромные планы на развитие здравницы. В работе будет учитываться опыт Всероссийского детского центра «Орленок».