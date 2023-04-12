«Траектория кометы Тэтчер непостоянна. Сложно рассчитать, как далеко от Земли она пройдёт в тот или иной год. А, значит, нельзя точно предсказать, в насколько плотной части хвоста мы окажемся. В этом году плотность потока будет примерно 20 метеоров в час. Но если повезет, то может дойти и до ста» , — отмечает Михаил Невский.