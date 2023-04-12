Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
По словам собеседника, с 16 по 25 апреля жители Дона смогут увидеть звездопад Лириды. Такое название звездопад получил по созвездию Лира. Со стороны этого созвездия в атмосферу Земли будет влетать звездная пыль, оставленная кометой Тэтчер.
Астрономическое явление обещает быть довольно-таки зрелищным. Об этом могут свидетельствовать воспоминания жителей Китая в 687 году нашей эры. В них говорится о звездах, «падающих как дождь».
«Траектория кометы Тэтчер непостоянна. Сложно рассчитать, как далеко от Земли она пройдёт в тот или иной год. А, значит, нельзя точно предсказать, в насколько плотной части хвоста мы окажемся. В этом году плотность потока будет примерно 20 метеоров в час. Но если повезет, то может дойти и до ста» , — отмечает Михаил Невский.
Пиком звездопада, по словам эксперта, станет ночь с 22 на 23 апреля. Звезда Вега, по которой можно найти созвездие Лира, а, значит, и радиант метеорного потока, поднимается за горизонтом на северо-востоке примерно в 21.00 мск. И становится все выше.
«Радиант — это условный ориентир. Для наблюдателя с Земли метеор может показаться в любом месте неба, в северо-восточной его части. Лучшим временем для наблюдения звёздного неба будут часы „до“ и „после“ полуночи. В два часа ночи взойдёт Луна, хоть и молодая, и засветит небо, так, что тусклые метеоры станут не видны», — говорит Михаил Невский.
Астроном добавляет, что наблюдать метеорный поток нужно за городом. В условиях городской засветки шансы увидеть Лириды крайне малы.
Ранее RostovGazeta сообщала, что метеорный поток Лириды считается одним из самых активных и древних. Люди наблюдают его больше двух тысяч лет.