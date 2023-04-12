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Астроном Невский пояснил, как увидеть непредсказуемый звездопад в Ростовской области

12 апреля 2023, 16:39
Фото: James Woolley/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Астроном Невский пояснил, как увидеть непредсказуемый звездопад в Ростовской области
Пик первого весеннего звездопада 2023 года придется на конец апреля. Однако он вряд ли будет таким же ярким, как это было 200 лет назад, сообщил RostovGazeta заведующий обсерваторией кафедры физики космоса ЮФУ Михаил Невский.

По словам собеседника, с 16 по 25 апреля жители Дона смогут увидеть звездопад Лириды. Такое название звездопад получил по созвездию Лира. Со стороны этого созвездия в атмосферу Земли будет влетать звездная пыль, оставленная кометой Тэтчер.

Астрономическое явление обещает быть довольно-таки зрелищным. Об этом могут свидетельствовать воспоминания жителей Китая в 687 году нашей эры. В них говорится о звездах, «падающих как дождь».

«Траектория кометы Тэтчер непостоянна. Сложно рассчитать, как далеко от Земли она пройдёт в тот или иной год. А, значит, нельзя точно предсказать, в насколько плотной части хвоста мы окажемся. В этом году плотность потока будет примерно 20 метеоров в час. Но если повезет, то может дойти и до ста» , — отмечает Михаил Невский.

Фото: nasahubble/CC BY 2.0/flickr.com
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Пиком звездопада, по словам эксперта, станет ночь с 22 на 23 апреля. Звезда Вега, по которой можно найти созвездие Лира, а, значит, и радиант метеорного потока, поднимается за горизонтом на северо-востоке примерно в 21.00 мск. И становится все выше.

«Радиант — это условный ориентир. Для наблюдателя с Земли метеор может показаться в любом месте неба, в северо-восточной его части. Лучшим временем для наблюдения звёздного неба будут часы „до“ и „после“ полуночи. В два часа ночи взойдёт Луна, хоть и молодая, и засветит небо, так, что тусклые метеоры станут не видны», — говорит Михаил Невский.

Астроном добавляет, что наблюдать метеорный поток нужно за городом. В условиях городской засветки шансы увидеть Лириды крайне малы.

Ранее RostovGazeta сообщала, что метеорный поток Лириды считается одним из самых активных и древних. Люди наблюдают его больше двух тысяч лет.

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