rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 апреля 2023, 17:21

Published 12 апреля 2023, 17:21

Modified 12 апреля 2023, 17:24

Updated 12 апреля 2023, 17:24

Видимость на дорогах в Ростовской области может ухудшиться из-за непогоды

«Автодор» сообщил водителям об ухудшении видимости на М-4 «Дон» из-за ливней с градом

12 апреля 2023, 17:21
Фото: 1MI
Видимость на дорогах в Ростовской области может ухудшиться из-за непогоды
Видимость на дорогах может ухудшиться в Ростовской области из-за ливней с градом, предупредили в «Автодоре».

Водителей предупредили об ухудшении видимости на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в ближайшие сутки. В регионе ожидаются ливни с грозами. Также синоптики сообщают о граде и усилении ветра до 23 метров в секунду. Непогода продержится в регионе до 14 апреля.

Град и штормовой ветер ожидаются в Ростовской области в ближайшие дни
Узнать подробнее

Автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дорогах, а также перед поездкой проверить работу дворников. В пути стоит отказаться от опасных маневров и превышения скорости. По возможности, дальние поездки в ближайшие дни стоит отложить.

Ранее ростовчан предупредили о похолоданиях в апреле.

Читайте также:
Ливни с градом могут затопить Ростов-на-Дону с 12 по 14 апреляВетер усилится до 21 метра в секунду в РостовеВ Ростове-на-Дону с 11 апреля ожидаются дожди и шквалистый ветер
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорога#Транспорт#М-4#Затор на М-4#Погода в Ростовской области#Заторы на М-4 в Ростовской области#Ветер в Ростовской области#Дожди в Ростовской области#Трасса М-4 "Дон" в Ростовской области#Ситуация на дорогах в Ростовской области#Град на М-4
Подпишитесь
Популярное