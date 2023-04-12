«Автодор» сообщил водителям об ухудшении видимости на М-4 «Дон» из-за ливней с градом

Водителей предупредили об ухудшении видимости на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в ближайшие сутки. В регионе ожидаются ливни с грозами. Также синоптики сообщают о граде и усилении ветра до 23 метров в секунду. Непогода продержится в регионе до 14 апреля.