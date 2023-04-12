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«Автодор» сообщил водителям об ухудшении видимости на М-4 «Дон» из-за ливней с градом

12 апреля 2023, 17:21
Фото: 1MI
Видимость на дорогах в Ростовской области может ухудшиться из-за непогоды
Видимость на дорогах может ухудшиться в Ростовской области из-за ливней с градом, предупредили в «Автодоре».

Водителей предупредили об ухудшении видимости на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в ближайшие сутки. В регионе ожидаются ливни с грозами. Также синоптики сообщают о граде и усилении ветра до 23 метров в секунду. Непогода продержится в регионе до 14 апреля.

Град и штормовой ветер ожидаются в Ростовской области в ближайшие дни
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Автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дорогах, а также перед поездкой проверить работу дворников. В пути стоит отказаться от опасных маневров и превышения скорости. По возможности, дальние поездки в ближайшие дни стоит отложить.

Ранее ростовчан предупредили о похолоданиях в апреле.

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