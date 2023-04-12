Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Водителей предупредили об ухудшении видимости на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в ближайшие сутки. В регионе ожидаются ливни с грозами. Также синоптики сообщают о граде и усилении ветра до 23 метров в секунду. Непогода продержится в регионе до 14 апреля.
Автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дорогах, а также перед поездкой проверить работу дворников. В пути стоит отказаться от опасных маневров и превышения скорости. По возможности, дальние поездки в ближайшие дни стоит отложить.
Ранее ростовчан предупредили о похолоданиях в апреле.