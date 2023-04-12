Буцаев: В Башкирии появятся два мусороперерабатывающих завода мощностью 205 тыс. тонн

Решение прокомментировал глава ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он рассказал, что к настоящему моменту удалось подписать две концессии на 4,374 миллиарда рублей суммарно. По концессионному соглашению в Башкирии будет идти строительство предприятий отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Суммарный объем обработки отходов на двух заводах будет достигать 205 тысяч тонн в год, утилизации – 73 тысяч тонн ежегодно. Российский экологический оператор намеревается профинансировать реализацию данных инициатив благодаря средствам, вырученным от размещения своих ценных бумаг в размере до 95% от всего объема инвестиций, что будет составлять примерно 3,914 миллиарда рублей. Запуск в работу новых предприятий поможет республике приблизиться к достижению показателей по 100%-ной обработке мусора и уменьшению объема отправляемых на полигоны ТКО в 2 раза.