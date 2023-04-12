Буцаев: В Башкирии появятся два мусороперерабатывающих завода мощностью 205 тыс. тонн

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Как сообщает 360tv.ru, всего на реализацию проекта пойдет 4,3 миллиарда рублей инвестиционных средств. Власти региона уже подписали концессионные соглашения с инвестором, в рамках которых будут строиться КПО.
Решение прокомментировал глава ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он рассказал, что к настоящему моменту удалось подписать две концессии на 4,374 миллиарда рублей суммарно. По концессионному соглашению в Башкирии будет идти строительство предприятий отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Суммарный объем обработки отходов на двух заводах будет достигать 205 тысяч тонн в год, утилизации – 73 тысяч тонн ежегодно. Российский экологический оператор намеревается профинансировать реализацию данных инициатив благодаря средствам, вырученным от размещения своих ценных бумаг в размере до 95% от всего объема инвестиций, что будет составлять примерно 3,914 миллиарда рублей. Запуск в работу новых предприятий поможет республике приблизиться к достижению показателей по 100%-ной обработке мусора и уменьшению объема отправляемых на полигоны ТКО в 2 раза.
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров рассказал, как в республике ведется подобная работа, и подчеркнул, что она направлена на результат. Весь согласованный ранее план действий по постройке новых объектов выполняется в соответствии с назначенными сроками.
Согласно комментарию чиновника, запуск в работу комплексов по обработке отходов поможет региону устранить проблему переполнения мусорных свалок в зоне ответственности регоператора № 2 и поэтапно достичь показателей нацпроекта «Экология» по сортировке всего объема ТКО и снижению вдвое тоннажа отходов, отправляемых на захоронение.
Мусороперерабатывающие мощности появятся в Краснокамском (мощность обработки – 115 тысяч тонн, утилизации – 41 тысяча тонн, инвестирование – 2,317 миллиарда рублей) и Дюртюлинском (мощность обработки – 90 тысяч тонн, утилизации – 32 тысячи тонн, инвестиции – 2,056 миллиарда рублей) районах.
По словам замглавы по инвестиционному развитию ППК «РЭО» Сергея Королева, компания намеревается оказать содействие в составлении техзадания и проектной документации. Ожидается, что финансовое закрытие осуществится в начале следующего года и инвестор сможет участвовать в работе на строительной площадке. Само строительство будет завершено в конце 2025 года, когда состоится запуск в работу производственных мощностей.
Договоры по концессии подписали власти региона и ООО «Русэкогрупп - Краснокамск», ООО «Русэкогрупп - Дюртюлинский». Размер инвестиционного финансирования приведен с учетом НДС.