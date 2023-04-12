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Бывшего главного архитектора в Таганроге будут судить по обвинению в получении взятки

12 апреля 2023, 12:52
Фото: vk.com/kamensk_sh61
Бывшего главного архитектора в Таганроге будут судить за взятку
В Ростовской области будут судить бывшего главного архитектора Таганрога Дмитрия Иваненко, которого обвинили в получении взятки, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Во время расследования установили, что обвиняемый в октябре 2022 году получил через посредника взятку. За это он пообещал разрешить ввести в эксплуатацию построенный объект.

«При этом предусмотренные проектной документацией работы были выполнены не в полном объеме. Размер взятки составил 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

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Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело и теперь все материалы передали в суд. Предварительное слушание в Таганрогском городском суде состоится 20 апреля. 

Ранее стало известно, как полицейские могли брать взятки от бизнесменов в Ростове-на-Дону.

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