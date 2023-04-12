Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Во время расследования установили, что обвиняемый в октябре 2022 году получил через посредника взятку. За это он пообещал разрешить ввести в эксплуатацию построенный объект.
«При этом предусмотренные проектной документацией работы были выполнены не в полном объеме. Размер взятки составил 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело и теперь все материалы передали в суд. Предварительное слушание в Таганрогском городском суде состоится 20 апреля.
Ранее стало известно, как полицейские могли брать взятки от бизнесменов в Ростове-на-Дону.