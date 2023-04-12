Для школьников медицинских классов устроят экскурсии по крупнейшим больницам Москвы

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:10
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что девять современных стационаров откроют свои двери для учащихся в апреле. Школьники увидят, как пациентам оказывают медицинскую помощь и смогут попрактиковаться. Это поможет школьникам определиться со своей профессиональной траекторией, пишет 360tv.ru.
Кроме того, ученики узнают о новом стандарте экстренной помощи и будут практиковать простые медицинские манипуляции, такие как сердечно-легочная стимуляция.