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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Для школьников медицинских классов устроят экскурсии по крупнейшим больницам Москвы

12 апреля 2023, 11:00
В рамках нового стандарта предпрофессионального образования ученики 10-х медицинских классов Москвы смогут посетить крупнейшие многопрофильные больницы столицы и узнать о работе медиков.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что девять современных стационаров откроют свои двери для учащихся в апреле. Школьники увидят, как пациентам оказывают медицинскую помощь и смогут попрактиковаться. Это поможет школьникам определиться со своей профессиональной траекторией, пишет 360tv.ru.

Кроме того, ученики узнают о новом стандарте экстренной помощи и будут практиковать простые медицинские манипуляции, такие как сердечно-легочная стимуляция.

#Общество
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