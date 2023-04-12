Для школьников медицинских классов устроят экскурсии по крупнейшим больницам Москвы

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что девять современных стационаров откроют свои двери для учащихся в апреле. Школьники увидят, как пациентам оказывают медицинскую помощь и смогут попрактиковаться. Это поможет школьникам определиться со своей профессиональной траекторией, пишет 360tv.ru.