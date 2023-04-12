ДОМ.РФ: На юге РФ строится каждый шестой частный дом в стране

В январе — феврале 2023 года в ЮФО построено более 14 тысяч частных жилых домов общей площадью два миллиона квадратных метров. Это на шесть процентов больше, чем в 2022 году. На южные регионы РФ приходится свыше 15% от всего объема вводимых частных домов в стране.

Такую статистику привела руководитель подразделения «Исследования в жилищной сфере» аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова на конференции «Развитие жилищного строительства». В прошлом году на юге России ввели в эксплуатацию более 60 тысяч индивидуальных домов площадью 8,5 миллиона квадратных метров. На долю ИЖС во вводе жилья в ЮФО приходится 61% (в среднем по России — 56%). Чаще всего такие дома строили в Краснодарском крае, Ростовской области и в Крыму. Жолобова рассказала, что в 2022 году россияне построили в стране 57,2 миллиона квадратных метров индивидуальных жилых домов. Такие темпы подстегивает в том числе газификация страны и новые механизмы поддержки индивидуального строительства «Раскрытию дальнейшего потенциала рынка ИЖС поможет более широкое привлечение к строительству профессиональных застройщиков и подрядчиков и, как следствие, снижение строительных рисков, повышение доступности финансовых инструментов, включая ипотеку», — отметила она. В сегменте многоквартирного жилья на юге России сегодня возводится около 1,3 тысячи таких домов на 295 тысяч квартир общей площадью около 13,7 миллиона квадратных метров. При этом более половины всего строительства приходится на Краснодар. Темпы перехода строительства на проектное финансирование на юге России сопоставимы с общероссийскими — 91% жилья возводится с эскроу. За три месяца 2023 года застройщики в ЮФО начали возводить более 1,4 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья. За прошлый год в стройку запущено 645 домов на 137 тысяч квартир (площадью 6,4 млн квадратных метров).