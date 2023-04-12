Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В Ростовской области бывший сотрудник полиции судится с МВД из-за выплат по инвалидности. Экс-силовик получил серьезную травму еще в 2014 году. Тогда его признали инвалидом второй группы и назначили выплату в 35 тысяч рублей. В 2019 году МВД выплату сократило сразу на 10%. Полицейский написал письмо с требованием не сокращать выплату, однако в ведомстве заявили, что сами решают кому и сколько платить.
После этого инвалид пошел в суд, тот признал его требование законным. Однако МВД продолжает настаивать на своем и попытается обжаловать решение в апелляции, уточняет Lenta.ru.
Официальной информации об инциденте не поступало, она уточняется.
Ранее ради миллиона рублей 41-летняя жительница Ростовской области шесть лет притворялась инвалидом. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат.