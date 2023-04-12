В Ростовской области бывший сотрудник полиции судится с МВД из-за выплат по инвалидности. Экс-силовик получил серьезную травму еще в 2014 году. Тогда его признали инвалидом второй группы и назначили выплату в 35 тысяч рублей. В 2019 году МВД выплату сократило сразу на 10%. Полицейский написал письмо с требованием не сокращать выплату, однако в ведомстве заявили, что сами решают кому и сколько платить.