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Экс-полицейский пытается отсудить у МВД выплату по инвалидности в Ростовской области

12 апреля 2023, 13:10
Фото: Tdmalone/cc by sa/wikimedia.org
Экс-полицейский пытается отсудить у МВД выплату по инвалидности в Ростовской области
В Ростовской области бывший полицейский судится с МВД из-за заниженной выплаты по инвалидности, пишут СМИ.

В Ростовской области бывший сотрудник полиции судится с МВД из-за выплат по инвалидности. Экс-силовик получил серьезную травму еще в 2014 году. Тогда его признали инвалидом второй группы и назначили выплату в 35 тысяч рублей. В 2019 году МВД выплату сократило сразу на 10%. Полицейский написал письмо с требованием не сокращать выплату, однако в ведомстве заявили, что сами решают кому и сколько платить.

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После этого инвалид пошел в суд, тот признал его требование законным. Однако МВД продолжает настаивать на своем и попытается обжаловать решение в апелляции, уточняет Lenta.ru.

Официальной информации об инциденте не поступало, она  уточняется.

Ранее ради миллиона рублей 41-летняя жительница Ростовской области шесть лет притворялась инвалидом. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат.

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#Алина Заярная#МВД Ростовской области#Суд#Общество#Полиция в Ростовской области#Социальные выплаты в Ростовской области
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