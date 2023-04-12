Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Напомним, несколько лет назад стало известно, что Станислава Светлицкого обвинили в мошенничестве из-за хищения средств при строительстве новых очистных сооружений, которые должны были очищать воду с помощью УФ-излучения. Светлицкий отрицал все обвинения и назвал возбуждение дела отношении себя попыткой рейдерского захвата активов.
В понедельник, 10 апреля, бывший владелец Ростовводоканала опубликовал открытое письмо, в котором назвал свой приговор беспрецедентно жестоким, поскольку ему и другим участникам дела назначили не только 12 лет колонии, но также присудили возместить 7,7 миллиарда рублей.
«По сути, в приговоре суд утверждает, что я украл сам у себя и должен за это понести наказание. Всё обвинение построено на показаниях одного человека, также признанного виновным в совершении этого преступления», — рассказал Светлицкий, добавив, что другой фигурант дела уже два года на свободе и уже обвинен в хищении двух миллиардов рублей в рамках расследования другого дела.
Светлицкий утверждает, что надеялся на силу правосудия, но теперь утратил надежду из-за отказа по выходу из колонии по ИТР. По его словам, Светлицкому незаконно объявили более 230 выговоров, что мешает ему выйти из колонии досрочно.
«Видимо, интересантам уголовного преследования не выгоден мой выход из колонии, пока не завершен рейдерский захват АО „Ростовводоканал“», — рассказал Светлицкий в письме, потребовав также произвести справедливую переоценку стоимости АО «Ростовводоканал» и увеличить заявленную стоимость. В дополнение Светлицкий провел параллель с водоканалом города Сочи, заметив, что с 2017 года там регулярно меняли руководство после дела о коррупции, и предприятие стало убыточным.
Напомним, ранее в доме бывшего замминистра энергетики России Станислава Светлицкого нашли потайную комнату с деньгами, оружием и печатями фирм, которые помогали выводить деньги за рубеж.