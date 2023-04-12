«По сути, в приговоре суд утверждает, что я украл сам у себя и должен за это понести наказание. Всё обвинение построено на показаниях одного человека, также признанного виновным в совершении этого преступления», — рассказал Светлицкий, добавив, что другой фигурант дела уже два года на свободе и уже обвинен в хищении двух миллиардов рублей в рамках расследования другого дела.