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ГК «Альянс» открывает продажи готовых квартир за 7,5 млн рублей в ЖК бизнес-класса

12 апреля 2023, 12:22
Фото: ГК «Альянс»
ГК «Альянс» объявила о старте продаж квартир в жилом комплексе бизнес-класса от 7,5 млн рублей с ремонтом «под ключ» в подарок. Рассказываем о преимуществах покупки жилья в «Измаильском экоквартале».

Специальное предложение ГК «Альянс» распространяется на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в третьей очереди строительства, которая будет сдана в третьем квартале 2023 года. Покупка готовой квартиры позволит покупателю сэкономить время и деньги, а результат превзойдет все ожидания.

Фото: ГК «Альянс»

Преимуществ у квартир в ЖК «Измаильский экоквартал» несколько. Во-первых, это просторная планировка. Благодаря высоте потолков 3 метра и панорамному остеклению, пространство будет наполнено воздухом и светом. Дополнительным преимуществом является расположение от трех до пяти квартир на этаже, что добавляет комфорта.
Во-вторых, затраты на материалы и работы по отделке входят в расчет стоимости жилья. Будет проведен весь спектр ремонтных работ, начиная от укладки плитки и установки сантехники до установки освещения и уборки квартиры. Жилье будет полностью готово к переезду хозяев, а покупатель сэкономит до 1,5 млн рублей. 

Фото: ГК «Альянс»


Третьим преимуществом квартиры в ЖК «Измаильский экоквартал» станет акустический комфорт. На этапе строительства в каждой квартире выполняется полусухая стяжка и профессиональная шумоизоляция пола, которая улучшит разборчивость речи и исключит эффекта эха.

Фото: ГК «Альянс»


Индивидуальный микроклимат станет еще одной отличительной чертой жилья. Каждая квартира будет оборудована двухконтурным газовым котлом. А благодаря теплоэффективной штукатурке зимой в помещении будет сохраняться тепло, а летом – ощущаться прохлада. 


Эффективная звукоизоляция в доме достигнута благодаря тому, что межквартирные стены возведены из двух кирпичей (520 мм). Этот материал блокирует низкочастотный шум на 70-80%.

Фото: ГК «Альянс»

Еще одним преимуществом жилого комплекса является наличие подземной парковки, оборудованной камерами видеонаблюдения. Наличие подобной функциональной зоны позволит автовладельцам иметь быстрый доступ к автомобилю и быть уверенным в его безопасности. Для удобства жильцов паркинг с жилой зоной соединен лифтом. Для автомобилей гостей предусмотрена зона по периметру домов. 

Ландшафтный дизайн на придомовой территории жилого комплекса продуман до мелочей: с учетом климата южной столицы высажены кустарники, цветы и другие растения. Для удобства жильцов установлены беседки, скамейки, фонтан.
Большая детская площадка, имеющая безопасное покрытие, станет точкой притяжения детей всех возрастов. Предусмотрены игровые зоны, как для малышей, так и для детей постарше. Проектировщики добавили элементы для развития мелкой моторики, чтобы в процессе игры дети познавали окружающий мир и приобретали новый опыт.

Фото: ГК «Альянс»

Строительство третьей очереди ЖК «Измаильский экоквартал», в которой осталось всего 52 квартиры площадью от 39 до 120 кв. метров, находится в завершающей стадии. Третий этап представляет собой четыре полностью кирпичных корпуса высотой от 10 до 14 этажей. Оценить темп и качество строительства можно, посетив демонстрационный этаж.
Высокие потребительские качества ЖК «Измаильский экоквартал» позволили комплексу занять первое место среди новостроек Ростовской области в рейтинге портала ЕРЗ.РФ.
Узнать подробнее про условия и варианты квартир можно в офисе продаж по телефону: 8-863-204-62-04.

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#Илья Протвинов
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