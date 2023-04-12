ГК «Альянс» открывает продажи готовых квартир за 7,5 млн рублей в ЖК бизнес-класса

Преимуществ у квартир в ЖК «Измаильский экоквартал» несколько. Во-первых, это просторная планировка. Благодаря высоте потолков 3 метра и панорамному остеклению, пространство будет наполнено воздухом и светом. Дополнительным преимуществом является расположение от трех до пяти квартир на этаже, что добавляет комфорта.

Во-вторых, затраты на материалы и работы по отделке входят в расчет стоимости жилья. Будет проведен весь спектр ремонтных работ, начиная от укладки плитки и установки сантехники до установки освещения и уборки квартиры. Жилье будет полностью готово к переезду хозяев, а покупатель сэкономит до 1,5 млн рублей.