Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Напомним, по сообщениям СМИ, в состав банды полицейских в Ростове входили люди, которые представлялись активистами «Антидилера». Следствие сообщало, что фигуранты дела ежемесячно получали деньги от владельцев магазинов за то, чтобы не привлекать к ответственности за нарушения.
«Полагаю, что ходили гражданские лица, договаривались с коммерсантами. Не думаю, что они представлялись нами. Скорее всего за определенную сумму они обещали решить проблемы и с „Антидилером“, и с полицейскими», — отмечает Игорь Омельченко.
Собеседник добавляет, что в ларьках были фото этих людей.
«Часто мы выставляли их в свои истории в открытый доступ, предупреждая, что этот человек не имеет отношения к нам», — уточняет спикер.
Глава «Антидилера» подчеркивает, что не так давно направил большое письмо — жалобу министру МВД России.
«Это была жалоба на полицейских Управления, которых сейчас проверяют. Суть в том, что закон они трактовали в свою сторону, отказываясь принимать решение. То есть они приезжали, видели забитые контрафактом полки, и уезжали, оставляя все это в продаже. „Мы ничего не можем изымать“, — так они говорили, и нас это возмущало. Поэтому я и направил большое обращение», — разъясняет собеседник.
Спикер подчеркивает, что представители движения «Антидилер» всегда готовы откликнуться на помощь следственным органам — прокомментировать, предоставить все факты и жалобы.
«Но пока тишина. С нами никто не связывался. О том, что нарушители представлялись общественниками "Антидилера", я узнал сегодня из информации в сети», — резюмирует Омельченко.
Ранее RostovGazeta сообщала, как полицейские могли брать взятки от бизнесменов в Ростове.