«Это была жалоба на полицейских Управления, которых сейчас проверяют. Суть в том, что закон они трактовали в свою сторону, отказываясь принимать решение. То есть они приезжали, видели забитые контрафактом полки, и уезжали, оставляя все это в продаже. „Мы ничего не можем изымать“, — так они говорили, и нас это возмущало. Поэтому я и направил большое обращение», — разъясняет собеседник.