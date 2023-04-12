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Глава «Антидилера» Омельченко опроверг связь полицейских из ОПГ в Ростове с движением

12 апреля 2023, 10:08
Фото: 1MI
Глава движения «Антидилер» Омельченко рассказал о незаконной торговле в Ростове
Участие реальных активистов «Антидилера» в схеме с продажей суррогатного алкоголя и контрафактного табака невозможно. В движении состоит два-три человека, которых все знают в лицо — и полиция, и коммерсанты, сообщил RostovGazeta глава «Антидилера» Игорь Омельченко.

Напомним, по сообщениям СМИ, в состав банды полицейских в Ростове входили люди, которые представлялись активистами «Антидилера». Следствие сообщало, что фигуранты дела ежемесячно получали деньги от владельцев магазинов за то, чтобы не привлекать к ответственности за нарушения.

«Полагаю, что ходили гражданские лица, договаривались с коммерсантами. Не думаю, что они представлялись нами. Скорее всего за определенную сумму они обещали решить проблемы и с „Антидилером“, и с полицейскими», — отмечает Игорь Омельченко.

«Полагаю, что ходили гражданские лица, договаривались с коммерсантами. Не думаю, что они представлялись нами. Скорее всего, за определенную сумму, они обещали решить проблемы и с „Антидилером“, и с полицейскими», — отмечает Игорь Омельченко.«Полагаю, что ходили гражданские лица, договаривались с коммерсантами. Не думаю, что они представлялись нами. Скорее всего, за определенную сумму, они обещали решить проблемы и с „Антидилером“, и с полицейскими», — отмечает Игорь Омельченко.
«Полагаю, что ходили гражданские лица, договаривались с коммерсантами. Не думаю, что они представлялись нами. Скорее всего, за определенную сумму, они обещали решить проблемы и с „Антидилером“, и с полицейскими», — отмечает Игорь Омельченко.
Фото: zsro.ru
В банду полицейских из Ростова входили люди, называвшие себя активистами «Антидилера»
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Собеседник добавляет, что в ларьках были фото этих людей.

«Часто мы выставляли их в свои истории в открытый доступ, предупреждая, что этот человек не имеет отношения к нам», — уточняет спикер.

Глава «Антидилера» подчеркивает, что не так давно направил большое письмо — жалобу министру МВД России.

«Это была жалоба на полицейских Управления, которых сейчас проверяют. Суть в том, что закон они трактовали в свою сторону, отказываясь принимать решение. То есть они приезжали, видели забитые контрафактом полки, и уезжали, оставляя все это в продаже. „Мы ничего не можем изымать“, — так они говорили, и нас это возмущало. Поэтому я и направил большое обращение», — разъясняет собеседник.

«Люди сами их приучили к взяткам»: ростовчане высказались о полицейском ОПГ
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Спикер подчеркивает, что представители движения «Антидилер» всегда готовы откликнуться на помощь следственным органам — прокомментировать, предоставить все факты и жалобы.

«Но пока тишина. С нами никто не связывался. О том, что нарушители представлялись общественниками "Антидилера", я узнал сегодня из  информации в сети», — резюмирует Омельченко.

Ранее RostovGazeta сообщала, как полицейские могли брать взятки от бизнесменов в Ростове. 

Стало известно, как полицейские могли брать взятки от бизнесменов в Ростове-на-Дону
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