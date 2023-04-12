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Губернатор озаботился качеством воды в Ростовской области

12 апреля 2023, 13:09
Фото: donland.ru
Губернатор озаботился качеством воды в Ростовской области
Губернатор Василий Голубев потребовал улучшить качество воды в регионе, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков рассказал губернатору Василию Голубеву о мерах обеспечения населения качественной питьевой водой. По его словам, сейчас опасная или грязная вода течет более, чем у трех миллионов жителей региона.

Власти решают эту проблему строительством и ремонтом водопроводных сетей и башен. Министр заверяет, что благодаря этому уже удалось улучшить качество воды в Батайске, Гукове, Красном Сулине, Новошахтинске и Донецке.

В шахтерских городах проблема водоснабжения должна решиться после реконструкции Шахтинско-Донского водопровода. Однако из-за чрезвычайно плохого состояния сетей ремонт займет продолжительное время. В него придется вложить десятки миллиардов рублей.

Жители в Шахтах пожаловались на грязную воду из-под крана
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Голубев заявил, что вода — это приоритет Ростовской области. Поэтому вопрос ее безопасности должен быть на личном контроле у министра. Решать проблему необходимо, взаимодействуя и с муниципальными властями.

Напомним, жители сразу нескольких городов регулярно жалуются на качество воды из-под кранов. Вода коричневого или оранжевого цвета часто появляется в домах Каменска-Шахтинского и Шахт.

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