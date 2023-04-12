Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков рассказал губернатору Василию Голубеву о мерах обеспечения населения качественной питьевой водой. По его словам, сейчас опасная или грязная вода течет более, чем у трех миллионов жителей региона.
Власти решают эту проблему строительством и ремонтом водопроводных сетей и башен. Министр заверяет, что благодаря этому уже удалось улучшить качество воды в Батайске, Гукове, Красном Сулине, Новошахтинске и Донецке.
В шахтерских городах проблема водоснабжения должна решиться после реконструкции Шахтинско-Донского водопровода. Однако из-за чрезвычайно плохого состояния сетей ремонт займет продолжительное время. В него придется вложить десятки миллиардов рублей.
Голубев заявил, что вода — это приоритет Ростовской области. Поэтому вопрос ее безопасности должен быть на личном контроле у министра. Решать проблему необходимо, взаимодействуя и с муниципальными властями.
Напомним, жители сразу нескольких городов регулярно жалуются на качество воды из-под кранов. Вода коричневого или оранжевого цвета часто появляется в домах Каменска-Шахтинского и Шахт.