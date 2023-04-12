Какие проблемы могут возникнуть из-за пепла на Камчатке: советы автоэксперта

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
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Он подчеркнул, что это нужно сделать через несколько километров в пути, иначе машина может заглохнуть из-за отсутствия поступления воздуха, пишет NEWS.ru.
Если мелкие частицы пепла пройдут через неправильно установленный или бракованный фильтр, то это может негативно повлиять на двигатель и радиатор. В этом случае радиатор забивается «шубой» из пыли, что нарушает теплообмен, а двигатель перегревается и может получить повреждения, как указал Шкуматов.
В подобной ситуации эксперт также рекомендует обращать внимание на температуру охлаждающей жидкости и поведение автомобиля в целом.
Юрий Демянчук, глава вулканической станции в поселке Ключи, сообщил, что плохая погода и облачность затрудняют выяснение последствий извержения вулкана Шивелуч. По его словам, извержение продолжалось около пяти часов, а утром над Ключами была огромная пепловая туча, из-за чего днем было темно как ночью.
Ранее, Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 километров.