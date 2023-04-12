Какие проблемы могут возникнуть из-за пепла на Камчатке: советы автоэксперта

Если мелкие частицы пепла пройдут через неправильно установленный или бракованный фильтр, то это может негативно повлиять на двигатель и радиатор. В этом случае радиатор забивается «шубой» из пыли, что нарушает теплообмен, а двигатель перегревается и может получить повреждения, как указал Шкуматов.