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Updated Сегодня, 17:46

Какие проблемы могут возникнуть из-за пепла на Камчатке: советы автоэксперта

12 апреля 2023, 17:45
После мощного выброса пепла в результате извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, автолюбителям придется менять воздушные фильтры, которые страдают от мелкой пыли, как сообщил автоэксперт Петр Шкуматов NEWS.ru.

Он подчеркнул, что это нужно сделать через несколько километров в пути, иначе машина может заглохнуть из-за отсутствия поступления воздуха, пишет NEWS.ru.

Если мелкие частицы пепла пройдут через неправильно установленный или бракованный фильтр, то это может негативно повлиять на двигатель и радиатор. В этом случае радиатор забивается «шубой» из пыли, что нарушает теплообмен, а двигатель перегревается и может получить повреждения, как указал Шкуматов.

В подобной ситуации эксперт также рекомендует обращать внимание на температуру охлаждающей жидкости и поведение автомобиля в целом.

Юрий Демянчук, глава вулканической станции в поселке Ключи, сообщил, что плохая погода и облачность затрудняют выяснение последствий извержения вулкана Шивелуч. По его словам, извержение продолжалось около пяти часов, а утром над Ключами была огромная пепловая туча, из-за чего днем было темно как ночью.

Ранее, Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 километров.

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