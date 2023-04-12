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Ливни с градом могут затопить Ростов-на-Дону с 12 по 14 апреля

12 апреля 2023, 14:17
Фото: Дмитрий Зуйков/cc by sa 3.0/flickr.com
Ливни с градом могут затопить Ростов-на-Дону с 12 по 14 апреля
В Ростове-на-Дону возможны подтопления территорий из-за сильных осадков в период с 12 по 14 апреля, сообщили в мэрии.

В эти дни в городе ожидаются ливни с грозой и градом, а ветер может усилиться до 23 метров в секунду. Из-за этого есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывами ЛЭП и падением деревьев.

«Пониженные участки территории города может затопить. Также это касается подвалов и цокольных помещений зданий», — сказано в сообщении.

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«Если вас застиг ливень во время движения на личном транспорте, не рискуйте и не пытайтесь преодолеть подтопленные участки дороги. Вместо этого медленно перестройтесь на обочину и остановитесь без экстренного торможения», — уточнили в мэрии.

Ранее ростовчане заявляли о сильном потопе в Нахичевани.

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