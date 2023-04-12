Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В эти дни в городе ожидаются ливни с грозой и градом, а ветер может усилиться до 23 метров в секунду. Из-за этого есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывами ЛЭП и падением деревьев.
«Пониженные участки территории города может затопить. Также это касается подвалов и цокольных помещений зданий», — сказано в сообщении.
Местных жителей попросили не спускаться в переходы во время ливней
«Если вас застиг ливень во время движения на личном транспорте, не рискуйте и не пытайтесь преодолеть подтопленные участки дороги. Вместо этого медленно перестройтесь на обочину и остановитесь без экстренного торможения», — уточнили в мэрии.
Ранее ростовчане заявляли о сильном потопе в Нахичевани.