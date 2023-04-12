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«Люди сами их приучили к взяткам»: ростовчане высказались о полицейском ОПГ

12 апреля 2023, 06:47
Фото: 1MI
«Люди сами их приучили к взяткам»: ростовчане высказались о полицейском ОПГ
В Ростове-на-Дону провели 85 обысков у полицейских, что вызвало бурные обсуждения в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что более 20 человек, в том числе полицейских, заподозрили в получении взяток и организации преступной группировки. Следствие утверждает, что фигуранты получали взятки от владельцев магазинов, чтобы не наказывать их за нарушения.

Предпринимателям пришлось платить ежемесячно, а всего они отдали более 25 миллионов рублей.

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«Сами люди их приучили к взяткам. Хотите быстрее права сделать — даете деньги. Хотите пьяными ездить и штрафы не получать, кладите деньги в карман. Так же и с врачами. Хотите, чтобы лежали в лучшей палате — платите. Круговая порука, потом ноете», — заявили пользователи в комментариях.

«И эти люди нас берегут», — заявила местная жительница.

«Медицину тоже не мешало бы проверить», — считают горожане.

«А чему удивляться», — написали пользователи.

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