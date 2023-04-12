«Сами люди их приучили к взяткам. Хотите быстрее права сделать — даете деньги. Хотите пьяными ездить и штрафы не получать, кладите деньги в карман. Так же и с врачами. Хотите, чтобы лежали в лучшей палате — платите. Круговая порука, потом ноете», — заявили пользователи в комментариях.