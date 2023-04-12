Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Напомним, что более 20 человек, в том числе полицейских, заподозрили в получении взяток и организации преступной группировки. Следствие утверждает, что фигуранты получали взятки от владельцев магазинов, чтобы не наказывать их за нарушения.
Предпринимателям пришлось платить ежемесячно, а всего они отдали более 25 миллионов рублей.
«Сами люди их приучили к взяткам. Хотите быстрее права сделать — даете деньги. Хотите пьяными ездить и штрафы не получать, кладите деньги в карман. Так же и с врачами. Хотите, чтобы лежали в лучшей палате — платите. Круговая порука, потом ноете», — заявили пользователи в комментариях.
«И эти люди нас берегут», — заявила местная жительница.
«Медицину тоже не мешало бы проверить», — считают горожане.
«А чему удивляться», — написали пользователи.