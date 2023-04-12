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Меры безопасности усилят в Ростовской области перед Пасхой

12 апреля 2023, 11:36
Фото: donland.ru
Меры безопасности усилят в Ростовской области перед Пасхой

Меры безопасности усилят в Ростовской области перед Пасхой в апреле

В Ростовской области меры безопасности ужесточат в преддверии Пасхи, сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области введут особые меры безопасности перед Пасхой. Их уж согласовали с епархией и муниципальными властями. Предполагается, что пасхальные мероприятия в храмах региона посетят более ста тысяч человек. Все приходы будут взяты под охрану полиции и представителей общественных формирований.

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Правоохранительные органы в круглосуточном режиме будут следить за безопасностью. В случае опасности будут приняты меры экстренного реагирования.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как будут отмечать Пасху в храмах Ростова-на-Дону.

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