Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В Ростовской области введут особые меры безопасности перед Пасхой. Их уж согласовали с епархией и муниципальными властями. Предполагается, что пасхальные мероприятия в храмах региона посетят более ста тысяч человек. Все приходы будут взяты под охрану полиции и представителей общественных формирований.
Правоохранительные органы в круглосуточном режиме будут следить за безопасностью. В случае опасности будут приняты меры экстренного реагирования.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как будут отмечать Пасху в храмах Ростова-на-Дону.