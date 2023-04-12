В Ростовской области введут особые меры безопасности перед Пасхой. Их уж согласовали с епархией и муниципальными властями. Предполагается, что пасхальные мероприятия в храмах региона посетят более ста тысяч человек. Все приходы будут взяты под охрану полиции и представителей общественных формирований.