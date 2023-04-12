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На Западном в Ростове провалили благоустройство детских площадок

12 апреля 2023, 16:14
Фото: 1MI
В двух районах Ростова провалили благоустройство детских игровых площадок
В Советском и Железнодорожном районах Ростова не смогли благоустроить детские площадки, сообщили в администрации города.

В 2022 году в Ростове не удалось благоустроить детские игровые площадки в Советском и Железнодорожном районах. Власти города обвиняют в этом подрядчика из Москвы ООО «Меркурий». Он якобы так и не приступил к работам, а деньги на благоустройство так и не были потрачены.

Сама подрядная организация в разговоре с Donnews заявила, что на самом деле приступала к работам. Однако доведению их до конца мешала непогода и задержка в доставке комплектующих. «Меркурий» просил мэрию продлить контракт, однако власти на это не пошли.

Чиновники решили судиться с компанией, они хотят внести ее в реестр недобросовестных подрядчиков.

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Также власти заверяют, что до конца текущего года благоустроят в Советском и Железнодорожном районах все обещанные детские площадки.

Ранее власти Ростова пообещали вернуться к благоустройству парка на Вересаева этим летом.

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