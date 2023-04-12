В 2022 году в Ростове не удалось благоустроить детские игровые площадки в Советском и Железнодорожном районах. Власти города обвиняют в этом подрядчика из Москвы ООО «Меркурий». Он якобы так и не приступил к работам, а деньги на благоустройство так и не были потрачены.