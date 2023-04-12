Обсуждение перспектив цифровизации рынка недвижимости прошло под эгидой РАЭК

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Организатором встречи выступила Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Модератором круглого стола стал директор РАЭК, член ОП РФ Сергей Гребенников. Участники встречи рассказали об актуальных ИТ-решениях в недвижимости, трендах PropTech 2023, иностранном и отечественном опыте внедрения ИТ в сфере недвижимости, передает inkazan.ru.
Как отметил Гребенников, ИТ-сфера активно заходит на рынок недвижимости, уже распространяется термин PropТech, объединяющий эти две отрасли. По его мнению, результатом внедрения ИТ станет появление нового софта для бизнеса, мобильного приложения, произойдет автоматизация данных о недвижимости, использование IoT и IIoT с дронами для отображения на 360 градусов, будут созданы чат-боты и не только.
«Сегодня мы говорим не только об ИТ-технологиях, но и непосредственно об инвестициях в недвижимость. Именно благодаря использованию современных технологий повышаются и комфорт клиентов, и доверие покупателей. Развитие информационных технологий и их применение в сфере недвижимости способствуют увеличению инвестиций», - подчеркнул Сергей Гребенников.
Замглавы Комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов рассказал, что сфера недвижимости устояла в сложные времена, а жилищное строительство вышло на рекордный уровень. По его словам, сейчас просто необходимо успеть обеспечить нормативное регулирование происходящих изменений с целью создания условий для развития отрасли и защиты прав всех участников рынка: заказчиков, строителей, потребителей.
В ходе обсуждения своими идеями по внедрению ИТ и взаимодействию по этому вопросу поделились эксперты со стороны госорганов, застройщиков и агентств. Свое мнение высказали и специалисты в области внедрения сложных технологических решений и исследования портрета потребителей в сфере недвижимости.
Дискуссия в рамках круглого стола прошла под эгидой кластера «РАЭК / Недвижимость» - отраслевого объединения специалистов в сфере недвижимости. Директор по развитию Atom Media Group Олег Казаков рассказал об этом объединении, а также о трендах цифровизации рынка недвижимости. Спикер также отметил, что эта тема будет широко обсуждаться в рамках секции кластера на 27-м Российском интернет-форуме, который традиционно пройдет в Подмосковье с 24 по 26 мая.