Обсуждение перспектив цифровизации рынка недвижимости прошло под эгидой РАЭК

Дискуссия в рамках круглого стола прошла под эгидой кластера «РАЭК / Недвижимость» - отраслевого объединения специалистов в сфере недвижимости. Директор по развитию Atom Media Group Олег Казаков рассказал об этом объединении, а также о трендах цифровизации рынка недвижимости. Спикер также отметил, что эта тема будет широко обсуждаться в рамках секции кластера на 27-м Российском интернет-форуме, который традиционно пройдет в Подмосковье с 24 по 26 мая.