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Опубликован антирейтинг управляющих компаний из Ростовской области

12 апреля 2023, 11:39
Фото: 1MI
Опубликован антирейтинг управляющих компаний из Ростовской области
В Ростовской области составили рейтинг управляющих компаний, которые имеют долги за электричество, сообщает «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

На данный момент суммарный долг за электроэнергию составляет более 245 миллионов рублей. В списке оказались свыше 100 компаний, обслуживающих две тысячи домов.

Рейтинг составили на основе размера долга и периоде, в течение которого управляющие компании не платят. Наиболее злостными УК оказались 20 организаций из нескольких городов, в том числе Ростова, Волгодонска, Таганрога и Шахт.

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В общей сложности они должны 147 миллионов рублей, что составляет 60% от общего долга.

На первом месте оказалась УО «Ростовгарант», которая должна 17 миллионов. На второй и третьей позициях находятся «Тектоника» и «Муза».

В список также попали «Атлас», «Меркурий», «Основа», «Артель» и «Легенда».

Ранее эксперт рассказал, что делать ростовчанам, чтобы снизить размер платы за ЖКХ.

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