Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
На данный момент суммарный долг за электроэнергию составляет более 245 миллионов рублей. В списке оказались свыше 100 компаний, обслуживающих две тысячи домов.
Рейтинг составили на основе размера долга и периоде, в течение которого управляющие компании не платят. Наиболее злостными УК оказались 20 организаций из нескольких городов, в том числе Ростова, Волгодонска, Таганрога и Шахт.
В общей сложности они должны 147 миллионов рублей, что составляет 60% от общего долга.
На первом месте оказалась УО «Ростовгарант», которая должна 17 миллионов. На второй и третьей позициях находятся «Тектоника» и «Муза».
В список также попали «Атлас», «Меркурий», «Основа», «Артель» и «Легенда».
Ранее эксперт рассказал, что делать ростовчанам, чтобы снизить размер платы за ЖКХ.