Добавим, что обычно отопительный сезон завершается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет более восьми градусов. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха должна находиться на отметке около 13 градусов.