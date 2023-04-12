Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Документ подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко и поручил всем ответственным службам и компаниям перевести системы теплоснабжения на летний режим работы. Проконтролируют выполнение постановления главы администраций районов города.
Добавим, что обычно отопительный сезон завершается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет более восьми градусов. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха должна находиться на отметке около 13 градусов.
Ранее власти назвали дату завершения отопительного сезона в Таганроге в 2022-2023 году. Материал на эту тему читайте по ссылке.