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Отопительный сезон в Ростове-на-Дону завершится с 17 апреля 2023 года

12 апреля 2023, 09:32
Фото: 1MI
Отопительный сезон в Ростове-на-Дону завершится с 17 апреля 2023 года
В Ростове-на-Дону 17 апреля отключат отопление в домах местных жителей, говорится в документах на сайте мэрии.

Документ подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко и поручил всем ответственным службам и компаниям перевести системы теплоснабжения на летний режим работы. Проконтролируют выполнение постановления главы администраций районов города. 

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Добавим, что обычно отопительный сезон завершается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет более восьми градусов. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха должна находиться на отметке около 13 градусов.

Ранее власти назвали дату завершения отопительного сезона в Таганроге в 2022-2023 году. Материал на эту тему читайте по ссылке. 

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