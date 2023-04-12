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Отставки главы ГУ МВД по Ростовской области Агаркова потребовал депутат Заксобрания

12 апреля 2023, 18:04
Фото: 1MI
В Ростовской области главу ГУ МВД по региону просят освободить свой пост
Начальник ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков должен покинуть свой пост, заявил депутат Заксобрания региона Евгений Федяев.

В Ростове продолжает развиваться громкий скандал о полицейском ОПГ. Более 30 сотрудников правоохранительных органов города подозревают в создании ОПГ. С 2015 года оборотни в погонах брали взятки с коммерсантов за сокрытие нарушений в их магазинах и ларьках. Ущерб от их действий насчитывает 25 миллионов рублей.

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На этом фоне депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев потребовал от начальника ГУ МВД по региону Олега Агаркова покинуть свой пост. Парламентарий заявил, что, если Агарков сам не подаст рапорт, то о снятии его с должности Федяев будет просить президента.

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