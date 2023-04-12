В Ростове продолжает развиваться громкий скандал о полицейском ОПГ. Более 30 сотрудников правоохранительных органов города подозревают в создании ОПГ. С 2015 года оборотни в погонах брали взятки с коммерсантов за сокрытие нарушений в их магазинах и ларьках. Ущерб от их действий насчитывает 25 миллионов рублей.