Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
В Ростове продолжает развиваться громкий скандал о полицейском ОПГ. Более 30 сотрудников правоохранительных органов города подозревают в создании ОПГ. С 2015 года оборотни в погонах брали взятки с коммерсантов за сокрытие нарушений в их магазинах и ларьках. Ущерб от их действий насчитывает 25 миллионов рублей.
На этом фоне депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев потребовал от начальника ГУ МВД по региону Олега Агаркова покинуть свой пост. Парламентарий заявил, что, если Агарков сам не подаст рапорт, то о снятии его с должности Федяев будет просить президента.
Ранее эксперт пояснил, почему арест полицейских в Ростове не устранит нелегальную торговлю.