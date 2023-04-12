rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:56

Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Изображение материала

Перевозчик бросил автобусный маршрут в Ростовской области, чтобы возить военных в ДНР

12 апреля 2023, 17:56
Фото: 1MI
Перевозчик бросил автобусный маршрут в Ростовской области, чтобы возить военных
В Матвеево-Курганском районе перевозчик бросил обслуживание автобусного маршрута, чтобы возить военных к водоводу в ДНР, пишут СМИ.

Заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов заявил, что у региональных властей вызывает беспокойство обслуживание маршрутов общественного транспорта в некоторых муниципалитетах. В частности, участились случаи, когда перевозчики стали бросать некоторые маршруты.

Подобный инцидент произошел в Матвеево-Курганском районе. Перевозчик там отказался от маршрута, чтобы заняться бизнесом — он стал возить военных на строительство водовода в ДНР. Из-за этого властям пришлось находить выход из ситуации в «ручном режиме».

Из Ростова в Мариуполь запустили автобус
Узнать подробнее

Также, по информации Donnews, в этом году власти Ростовской области закупят для муниципалитетов 118 автобусов. Всего на модернизацию общественного транспорта планируется потратить 50 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что для трех городов Ростовской области закупят 40 электробусов в 2023 году.

Читайте также:
Для трех городов Ростовской области закупят 40 электробусов в 2023 годуДефицит водителей автобусов достиг 49% в Ростове-на-ДонуВ Ростове-на-Дону будут считать пассажиров в автобусах
#Виктория Прутковская#Транспорт#Дорога#Новости#Ростовская область#Общественный транспорт в Ростовской области#Проблемы общественного транспорта в Ростовской области#Перевозчики в Ростовской области
Подпишитесь
Дорожники ответили на обвинения властей в транспортном коллапсе на М-4 «Дон»
Сегодня, 06:31
Власти Ростовской области утвердили создание собственной судоходной компании
Сегодня, 06:23
Стало известно, как полицейские могли брать взятки от бизнесменов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:49
Жители в Таганроге заявили об усыпанной змеями набережной в апреле
Сегодня, 04:46
ГК «Альянс» открывает продажи готовых квартир за 7,5 млн рублей в ЖК бизнес-класса
Сегодня, 12:22
«Новые люди» пойдут на выборы в ростовское Заксобрание
Вчера, 07:36