Подобный инцидент произошел в Матвеево-Курганском районе. Перевозчик там отказался от маршрута, чтобы заняться бизнесом — он стал возить военных на строительство водовода в ДНР. Из-за этого властям пришлось находить выход из ситуации в «ручном режиме».