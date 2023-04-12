Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов заявил, что у региональных властей вызывает беспокойство обслуживание маршрутов общественного транспорта в некоторых муниципалитетах. В частности, участились случаи, когда перевозчики стали бросать некоторые маршруты.
Подобный инцидент произошел в Матвеево-Курганском районе. Перевозчик там отказался от маршрута, чтобы заняться бизнесом — он стал возить военных на строительство водовода в ДНР. Из-за этого властям пришлось находить выход из ситуации в «ручном режиме».
Также, по информации Donnews, в этом году власти Ростовской области закупят для муниципалитетов 118 автобусов. Всего на модернизацию общественного транспорта планируется потратить 50 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что для трех городов Ростовской области закупят 40 электробусов в 2023 году.