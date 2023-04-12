Жители Ростовской области смогут наблюдать метеорный поток Лириды. Это первый весенний звездопад в нынешнем году. Он активизируется с 14 по 25 апреля, а его пик придется на 22 и 23 апреля. Скорость потока составит 18 метеоров в час.