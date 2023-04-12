Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Жители Ростовской области смогут наблюдать метеорный поток Лириды. Это первый весенний звездопад в нынешнем году. Он активизируется с 14 по 25 апреля, а его пик придется на 22 и 23 апреля. Скорость потока составит 18 метеоров в час.
Метеорный поток Лириды считается одним из самых активных и древних. Люди наблюдают его больше двух тысяч лет.
Ранее врач Оксана Кундупьян рассказала RostovGazeta, как магнитные бури влияют на ростовчан. Она заявила, что магнитные бури оказывают сильное влияние лишь на 20-30% людей. В основном это люди с неустойчивой вегетативной системой.