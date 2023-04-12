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Published Сегодня, 12:03

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Первый весенний звездопад увидят жители Ростовской области

12 апреля 2023, 12:03
Фото: ESO/A. Fitzsimmons/cc by sa/wikimedia.org
Первый весенний звездопад увидят жители Ростовской области
В конце этого месяца жители Ростовской области смогут лицезреть первый весенний звездопад, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Жители Ростовской области смогут наблюдать метеорный поток Лириды. Это первый весенний звездопад в нынешнем году. Он активизируется с 14 по 25 апреля, а его пик придется на 22 и 23 апреля. Скорость потока составит 18 метеоров в час.

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Метеорный поток Лириды считается одним из самых активных и древних. Люди наблюдают его больше двух тысяч лет.

Ранее врач Оксана Кундупьян рассказала RostovGazeta, как магнитные бури влияют на ростовчан. Она заявила, что магнитные бури оказывают сильное влияние лишь на 20-30% людей. В основном это люди с неустойчивой вегетативной системой.

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