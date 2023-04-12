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Председатель СКР Бастрыкин поручил задержать жителя Азова, сломавшего челюсть девочке

12 апреля 2023, 07:47
Фото: ТГ канал don_mash
Председатель СКР Бастрыкин поручил задержать избившего девочку жителя Азова
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять меры к задержанию жителя Ростовской области, напавшего на несовершеннолетнюю, сообщили в СКР.

Все началось с опубликованного видео, на котором мужчина во время разговора с 14-летний девушкой ударил ее по лицу, из-за чего она потеряла сознание. Эта ситуация стала резонансной, после чего Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Житель Азова до потери сознания избил 14-летнюю девушку
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Telegram-каналы писали, что фигурант также якобы избил пенсионерку в автобусе, но официальной информации об этом не поступало и она сейчас уточняется. Известно, что нападавший скрывается и найти его пока не удалось. 

Бастрыкин поручил руководителю регионального УСКР принять меры к задержанию 18-летнего подозреваемого. 

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