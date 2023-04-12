Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Все началось с опубликованного видео, на котором мужчина во время разговора с 14-летний девушкой ударил ее по лицу, из-за чего она потеряла сознание. Эта ситуация стала резонансной, после чего Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Telegram-каналы писали, что фигурант также якобы избил пенсионерку в автобусе, но официальной информации об этом не поступало и она сейчас уточняется. Известно, что нападавший скрывается и найти его пока не удалось.
Бастрыкин поручил руководителю регионального УСКР принять меры к задержанию 18-летнего подозреваемого.