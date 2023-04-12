Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал документ, в рамках которого поручил перевести системы теплоснабжения на летний режим работы. Известно, что это произойдет с 17 апреля.
Пользователи в соцсетях начали шутить, что в городе 18 числа обязательно выпадет снег. А другие обрадовались завершению сезона, так как теперь они будут меньше платить за услуги ЖКХ.
«Как по мне, то уже можно выключать, чтобы не платить огромные счета», — заявили ростовчане.
«Счета просто космос за это отопление — на улице плюс 21, а до батарей не прикоснуться, так как они очень горячие. Счет за отопление шесть тысяч рублей за двухкомнатную квартиру», — возмутились горожане.
«Вот в чем плюс частного дома. Хотим включаем, хотим выключаем», — пишут местные жители.