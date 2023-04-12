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«Приходят огромные счета»: ростовчане высказались об отключении отопления

12 апреля 2023, 10:52
Фото: 1MI
«Приходят огромные счета»: ростовчане высказались об отключении отопления

Ростовчане просят быстрее отключить отопление из-за огромных счетов за ЖКУ

В Ростове-на-Дону в апреле завершится отопительный сезон, что вызвало бурные обсуждения в соцсети «ВКонтакте».

Сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал документ, в рамках которого поручил перевести системы теплоснабжения на летний режим работы. Известно, что это произойдет с 17 апреля.

Пользователи в соцсетях начали шутить, что в городе 18 числа обязательно выпадет снег. А другие обрадовались завершению сезона, так как теперь они будут меньше платить за услуги ЖКХ.

Когда отключат отопление в Ростовской области
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«Как по мне, то уже можно выключать, чтобы не платить огромные счета», — заявили ростовчане.

«Счета просто космос за это отопление — на улице плюс 21, а до батарей не прикоснуться, так как они очень горячие. Счет за отопление шесть тысяч рублей за двухкомнатную квартиру», — возмутились горожане.

«Вот в чем плюс частного дома. Хотим включаем, хотим выключаем», — пишут местные жители.

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