В Ростовской области приговор вынесли 38-летнему жителю Белой Калитвы. Мужчину признали виновным в убийстве, совершенном в 2015 году. Следствие смогло доказать, что семь лет назад подсудимый, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, застрелил у продуктового магазина своего 24-летнего приятеля. Убийству предшествовала перепалка. Жертва от полученных травм скончалась на месте. Убийца же с места преступления скрылся.