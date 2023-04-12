Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В Ростовской области приговор вынесли 38-летнему жителю Белой Калитвы. Мужчину признали виновным в убийстве, совершенном в 2015 году. Следствие смогло доказать, что семь лет назад подсудимый, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, застрелил у продуктового магазина своего 24-летнего приятеля. Убийству предшествовала перепалка. Жертва от полученных травм скончалась на месте. Убийца же с места преступления скрылся.
В течение семи лет он скрывался по чужому паспорту. Поймать преступника смогли лишь в августе прошлого года в Ростове.
Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее ударом в сердце убил друга пьяный житель Ростовской области.