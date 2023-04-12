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Пьяный наркоман семь лет скрывался после убийства знакомого в Ростовской области

12 апреля 2023, 16:23
Фото: 1MI
В Ростовской области местного жителя осудили за убийство, совершенное семь лет назад
Житель Белой Калитвы отправится в тюрьму за убийство, совершенное семь лет назад, сообщили в Следственном комитете России по Ростовской области.

В Ростовской области приговор вынесли 38-летнему жителю Белой Калитвы. Мужчину признали виновным в убийстве, совершенном в 2015 году. Следствие смогло доказать, что семь лет назад подсудимый, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, застрелил у продуктового магазина своего 24-летнего приятеля. Убийству предшествовала перепалка. Жертва от полученных травм скончалась на месте. Убийца же с места преступления скрылся.

В течение семи лет он скрывался по чужому паспорту. Поймать преступника смогли лишь в августе прошлого года в Ростове.

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Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее ударом в сердце убил друга пьяный житель Ростовской области.

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