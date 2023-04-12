Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
По мнению зоозащитницы, домашнего питомца можно уберечь от отравления, если всегда надевать намордник во время прогулки.
«Если собака все-таки нашла что-то и съела, признаки обычно проявляются очень быстро. Чем меньше собака, тем хуже ситуация, потому что дозировку отравы никто не рассчитывает по весу», — говорит эксперт.
Надежда Гурьева советует владельцам как можно быстрее доставить животное в ветклинику, предварительно промыв желудок от отравы.
«Неизвестно, сколько времени займет путь до ветклиники. Постарайтесь вызвать у собаки рвоту солевым раствором — 1 ложка на стакан воды. Второй способ — смешать перекись водорода и воду в пропорции один к одному и влить собаке в пасть.
Первыми признаками отравления у животного, по словам Гурьевой, может стать обильное слюнотечение, вялость, появление пены у рта, судороги, учащенное сердцебиение и дыхание, диарея, повышенная чувствительность к свету.
«Собаке можно дать абсорбенты, чтобы быстрее вывести токсины из организма. Например, активированный уголь: 1 таблетка на 1 кг веса», — советует зоозащитница.
Эксперт предупреждает, что если питомец отравился крысиным ядом, мышьяком или концентрированной кислотой, то самостоятельная первая помощь может ему только навредить. В этом случае необходимо обратиться к ветеринарам.
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