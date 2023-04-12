«Неизвестно, сколько времени займет путь до ветклиники. Постарайтесь вызвать у собаки рвоту солевым раствором — 1 ложка на стакан воды. Второй способ — смешать перекись водорода и воду в пропорции один к одному и влить собаке в пасть.

Первыми признаками отравления у животного, по словам Гурьевой, может стать обильное слюнотечение, вялость, появление пены у рта, судороги, учащенное сердцебиение и дыхание, диарея, повышенная чувствительность к свету.