Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что киевские власти специально говорят о готовности к «переговорам» по Крыму. Таким образом они маскируют подготовку к контрнаступлению. Парламентарий добавил, что цель Украины — запугать россиян и навести панику.
Также, по мнению Бородая, сама идея переговоров о принадлежности Крыма пустая и не имеет смысла. Территория включена в состав России, и это не подлежит пересмотру.
Контрнаступление ВСУ, как считает депутат, обречено на провал, Киев истратит свои последние человеческие ресурсы в обмен на деньги и вооружение западных стран.
Ранее ростовский депутат Бородай предложил лишить заработков блогеров, работающих на ВСУ.