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Ростовский депутат Бородай объяснил, как Киев маскирует подготовку к контрнаступлению

12 апреля 2023, 17:18
Фото: 1MI
Ростовский депутат Бородай объяснил, как Киев маскирует подготовку к контрнаступлению
Готовность к «переговорам» по Крыму является маскировкой подготовки к контрнаступлению ВСУ, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что киевские власти специально говорят о готовности к «переговорам» по Крыму. Таким образом они маскируют подготовку к контрнаступлению. Парламентарий добавил, что цель Украины — запугать россиян и навести панику.

Также, по мнению Бородая, сама идея переговоров о принадлежности Крыма пустая и не имеет смысла. Территория включена в состав России, и это не подлежит пересмотру.

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Контрнаступление ВСУ, как считает депутат, обречено на провал, Киев истратит свои последние человеческие ресурсы в обмен на деньги и вооружение западных стран.

Ранее ростовский депутат Бородай предложил лишить заработков блогеров, работающих на ВСУ.

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