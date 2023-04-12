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Во вторник, 11 апреля, на портале администрации появились документы об утверждении проекта планировки «Трамвайная сеть в границах: ул. Малиновского, ул. Еременко, пр-кт Солженицына, ул. Жданова, ул. Ткачева (III этап)».
Согласно проекту, трамвайные пути проложат от улицы Ткачева к Малиновского от улицы Ерёменко, проспекту Солженицына и улице Жданова. В рамках строительства линии 6,35 километра трамвайной сети предстоит проложить новые линии электропередач, водопровода, ливневой канализации, построить 14 остановок, одну тяговую подстанцию и одно трамвайное депо.
Площадь планируемого размещения объекта составляет 16,2 гектара. В документах указано, что еще около 7,5 гектара займет строительство инфраструктуры одноэтажной тяговой подстанции с восемью подземными модулями поддонов и восемью надземными модулями. Максимально разрешенная высота здания составит 18,5 метра.
В утвержденном проекте указано, что новая трамвайная сеть позволит обеспечить пассажироперевозки между Советским, Железнодорожным, Ленинским, Кировским, Пролетарским районами Ростова. Территориально инфраструктура будет размещена в зоне массовой жилой застройки, чтобы сократить холостые пробеги вагона.
«Режим работы проектируемого депо круглосуточный, 365 дней в году. Средняя продолжительность работы подвижного состава в 2 смены по 8 часов — 16 часов в сутки», — сказано в проекте. Разработчики добавили, что пассажироперевозки будут осуществлять 89 трамваев, а окончательную схему компоновки депо еще предстоит разработать.
Ранее «Синара» поделилась схемой скоростного трамвая, который должен появиться в Ростове в течение ближайших пяти лет.