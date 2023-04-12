«Режим работы проектируемого депо круглосуточный, 365 дней в году. Средняя продолжительность работы подвижного состава в 2 смены по 8 часов — 16 часов в сутки», — сказано в проекте. Разработчики добавили, что пассажироперевозки будут осуществлять 89 трамваев, а окончательную схему компоновки депо еще предстоит разработать.