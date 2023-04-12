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Стало известно, как полицейские могли брать взятки от бизнесменов в Ростове-на-Дону

12 апреля 2023, 05:49
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону существовала целая схема того, как заставить владельцев магазинов давать взятки, сообщают СМИ.

Напомним, что более 20 человек, в том числе сотрудники полиции в Ростове, оказались подозреваемыми в деле о создании преступного сообщества и получении взяток. В результате оперативники провели более 80 обысков и изъяли крупные суммы денег.

По информации следствия, владельцы магазинов ежемесячно платили правоохранителям, чтобы их не привлекали к ответственности за нарушения. Источник рассказал 1Rnd, что ОПГ помогали два вида общественников.

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«Сначала приходили люди и писали заявления о продаже суррогатного алкоголя, иногда делали контрольную закупку и вызывали полицию. Далее приходили правоохранители и выворачивали магазин, а позже появлялся гражданский и предлагал юридическую помощь», — пишет издание.

Отмечается, что услуги такого правозащитника обходились бизнесменам в сумму от 20 тысяч рублей в месяц. Следователи считают, что фигуранты на этой схеме могли заработать более 25 миллионов рублей.

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