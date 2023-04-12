Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Напомним, что более 20 человек, в том числе сотрудники полиции в Ростове, оказались подозреваемыми в деле о создании преступного сообщества и получении взяток. В результате оперативники провели более 80 обысков и изъяли крупные суммы денег.
По информации следствия, владельцы магазинов ежемесячно платили правоохранителям, чтобы их не привлекали к ответственности за нарушения. Источник рассказал 1Rnd, что ОПГ помогали два вида общественников.
«Сначала приходили люди и писали заявления о продаже суррогатного алкоголя, иногда делали контрольную закупку и вызывали полицию. Далее приходили правоохранители и выворачивали магазин, а позже появлялся гражданский и предлагал юридическую помощь», — пишет издание.
Отмечается, что услуги такого правозащитника обходились бизнесменам в сумму от 20 тысяч рублей в месяц. Следователи считают, что фигуранты на этой схеме могли заработать более 25 миллионов рублей.