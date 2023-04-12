Суд объяснил решение тем, что Светлицкий, еще находясь в СИЗО Новочеркасска, получил 237 выговоров о нарушении режима учреждения. Сам осужденный утверждает, что руководство изолятора выговоры до него не доводило. К тому же сами документы были оформлены с грубыми нарушениями, а их наличие не является основанием для отказа смягчить приговор.