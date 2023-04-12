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Суд решил не смягчать приговор совладельцу «Ростовводоканала» Станиславу Светлицкому

12 апреля 2023, 15:12
Фото: vodokanalrnd.ru
Суд решил не смягчать приговор совладельцу «Ростовводоканала» Станиславу Светлицкому
Суд отказался смягчить наказание бывшему генеральному директору и совладельцу «Ростовводоканала» Станиславу Светлицкому, сообщается на сайте АО «Евразийский».

Суд решил не смягчать наказание бывшему гендиректору и совладельцу «Ростовводоканала» Станиславу Светлицкому. Ранее его осудили на 12 лет колонии. Светлицкий просил суд перевести его оттуда на исправительные трудовые работы.

Суд объяснил решение тем, что Светлицкий, еще находясь в СИЗО Новочеркасска, получил 237 выговоров о нарушении режима учреждения. Сам осужденный утверждает, что руководство изолятора выговоры до него не доводило. К тому же сами документы были оформлены с грубыми нарушениями, а их наличие не является основанием для отказа смягчить приговор.

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Светлицкий добавил, что «Ростовводоканал» стал жертвой рейдерского захвата, а его дело полностью сфабриковано с целью присвоения активов.

Напомним, Светлицкий отбывает наказание в колонии по обвинению в хищении средств при строительстве новых очистных сооружений. Экс-гендиректор «Ростовводоканала» с самого начала следствия отрицал все обвинения и называл возбуждение дела попыткой рейдерского захвата активов.

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