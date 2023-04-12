Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Суд решил не смягчать наказание бывшему гендиректору и совладельцу «Ростовводоканала» Станиславу Светлицкому. Ранее его осудили на 12 лет колонии. Светлицкий просил суд перевести его оттуда на исправительные трудовые работы.
Суд объяснил решение тем, что Светлицкий, еще находясь в СИЗО Новочеркасска, получил 237 выговоров о нарушении режима учреждения. Сам осужденный утверждает, что руководство изолятора выговоры до него не доводило. К тому же сами документы были оформлены с грубыми нарушениями, а их наличие не является основанием для отказа смягчить приговор.
Светлицкий добавил, что «Ростовводоканал» стал жертвой рейдерского захвата, а его дело полностью сфабриковано с целью присвоения активов.
Напомним, Светлицкий отбывает наказание в колонии по обвинению в хищении средств при строительстве новых очистных сооружений. Экс-гендиректор «Ростовводоканала» с самого начала следствия отрицал все обвинения и называл возбуждение дела попыткой рейдерского захвата активов.