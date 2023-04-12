Главврач вспомнил, что впервые услышал о «Центре 100» на «дне организатора» от Быковской, которая представила организацию медикам как будущего партнера. Буштырев не собирался сотрудничать с компанией, поскольку у перинатального центра уже был необходимый участок для утилизации медотходов с оборудованием. Однако уже через год карьера главврача завершилась увольнением.