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Напомним, в Краснодарском крае продолжается расследование дела бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской, обвиняемой в превышении полномочий. На недавнем заседании, по словам «Блокнот. Ростов», суд заслушал новые показания свидетелей, в числе которых были представители медицинских организаций и УФАС.
Так, например, замруководителя УФАС по Ростовской области Максим Благодарев рассказал суду, что власти в течение всех закупочных процедур пытались вмешаться в торги, изменить аукцион на конкурс.
После выступили главврачи горбольниц №4 и №8, а также роддома №5, которые заявили, что выбор «Центр 100» в качестве подрядчика утилизации медотходов сильно ударил по кошельку учреждений здравоохранения. Расходы выросли настолько, что больницам пришлось отказаться от текущего ремонта и сократить выплаты зарплаты персоналу.
Однако самыми подробными были показания бывшего главврача ГБУ РО «Перинатальный центр» Валерия Буштырева, который был уволен с должности приказом Быковской в 2018 году.
Валерий Буштырев утверждал, что еще с 2009 года Быковская «указывала» ему, с какими компаниями надо сотрудничать. В качестве примера он упомянул поставщика медоборудования «Алком-7», который продавал продукцию выше рыночной стоимости в более чем 10 раз.
Главврач вспомнил, что впервые услышал о «Центре 100» на «дне организатора» от Быковской, которая представила организацию медикам как будущего партнера. Буштырев не собирался сотрудничать с компанией, поскольку у перинатального центра уже был необходимый участок для утилизации медотходов с оборудованием. Однако уже через год карьера главврача завершилась увольнением.
Итогами «правления» Татьяны Быковской бывший главврач назвал существенное сокращение финансирования, объемов медицинских услуг, а также лечения женщин и новорожденных. Валерий Буштырев вспомнил, что до своего увольнения он пытался взыскать стоимость лечения недоношенных детей со страховых компаний, но Быковская, пришедшая в министерство с должности замдиректора областного фонда обязательного медстрахования, встала на сторону страховщиков и издала приказ об увольнении главврача.
«Быковскую он может охарактеризовать как человека, который думает не о деле, а о корысти, как непатриота своей страны… В настоящее время, согласно официальной статистике, Ростовская область занимает первое место по младенческой смертности в ЮФО», — процитировало гособвинителя издание.
Напомним, ранее заседания в Кущевском суде продолжительное время откладывали по разным причинам.