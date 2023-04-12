Tele2 приготовилась к возобновлению турпотока из Китая в Россию

Tele2 проанализировала роуминговуюактивность в своей сети после возобновления туристического потока из Китая 23 февраля. В марте 2023 года на сети Tele2 было зарегистрировано на 16% меньше китайских роумеров, чем в допандейминый период в 2019году, но почти в два раза больше, чем в прошлом. В основном роумеры из Китая на сети Tele2 регистрируются в Москве и Владивостоке. Однако в пятерку регионов-лидеров такжепопадают Санкт-Петербург, Иркутск и Челябинск. Любопытно, что туристический поток из Китая постепенно набирает обороты. Так, если на второй неделе после возобновления турпотока (2-8 марта) число роумеров из КНР на сети Tele2 прибавило 9% в сравнении с 23 февраля-1 марта, то 16-22 марта прирост составил 77% в сравнении с предыдущей неделей.