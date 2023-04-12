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Три человека пострадали в массовой аварии с маршруткой в Ростове днем 11 апреля

12 апреля 2023, 05:22
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону получили ранения три человека в аварии с маршрутным транспортом, сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель Renault Logan ехал по проспекту Сиверса и не справился с управлением, из-за чего протаранил стоящий автомобиль «ВАЗ». После этого последнюю машину отбросило на микроавтобус Ford, который врезался в Peugeot.

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В результате аварии травмы получили 33-летний и 55-летний пассажиры Renault, а также один из пассажиров «ВАЗа». Микроавтобус ехал по маршруту из Ростова в Зерноград, а в салоне находились шесть человек.

Сама авария произошла во вторник, 11 апреля, в 14.04 мск.

Ранее протаранившая рейсовый автобус легковушка загорелась в Шахтах.

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