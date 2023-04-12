Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:26
Водитель Renault Logan ехал по проспекту Сиверса и не справился с управлением, из-за чего протаранил стоящий автомобиль «ВАЗ». После этого последнюю машину отбросило на микроавтобус Ford, который врезался в Peugeot.
В результате аварии травмы получили 33-летний и 55-летний пассажиры Renault, а также один из пассажиров «ВАЗа». Микроавтобус ехал по маршруту из Ростова в Зерноград, а в салоне находились шесть человек.
Сама авария произошла во вторник, 11 апреля, в 14.04 мск.
Ранее протаранившая рейсовый автобус легковушка загорелась в Шахтах.