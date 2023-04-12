Ученые из Манчестерского университета обнаружили новые свойства графена

Открытие, сделанное командой ученого, связано с магнитосопротивлением, способностью материала изменять свое сопротивление в магнитном поле. Большинство материалов, включая металлы и полупроводники, меняют свое сопротивление лишь на долю процента при комнатной температуре под воздействием магнитного поля, но графен проявил сильное магнитосопротивление даже при обычных температурах. В экспериментах ученые вводили графен в состояние плазмы, где он показал высокое магнитосопротивление, растущее на 100% в полях обычных постоянных магнитов с индукцией 0,1 Тесла.