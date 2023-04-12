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Ученые из Манчестерского университета обнаружили новые свойства графена

12 апреля 2023, 20:59
Ученые из Манчестерского университета под руководством нобелевского лауреата Андрея Гейма обнаружили, что графен — двумерный материал, созданный из углерода, имеет уникальную способность менять свое электрическое сопротивление во внешнем магнитном поле при комнатных температурах.

Это открытие было опубликовано в журнале Nature, пишет rtvi.com.

Нобелевская премия по физике была присуждена Андрею Гейму и Константину Новоселову в 2010 году за первое получение графена. С тех пор Гейм продолжает исследовать этот материал и находить новые необычные свойства.

Открытие, сделанное командой ученого, связано с магнитосопротивлением, способностью материала изменять свое сопротивление в магнитном поле. Большинство материалов, включая металлы и полупроводники, меняют свое сопротивление лишь на долю процента при комнатной температуре под воздействием магнитного поля, но графен проявил сильное магнитосопротивление даже при обычных температурах. В экспериментах ученые вводили графен в состояние плазмы, где он показал высокое магнитосопротивление, растущее на 100% в полях обычных постоянных магнитов с индукцией 0,1 Тесла.

Это открытие является важным шагом в изучении графена и его свойств, которые могут иметь широкое применение в различных областях техники.

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