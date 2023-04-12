Ученые из Манчестерского университета обнаружили новые свойства графена

Posted Сегодня, 20:59
Published Сегодня, 20:59
Modified Сегодня, 21:01
Updated Сегодня, 21:01
Это открытие было опубликовано в журнале Nature, пишет rtvi.com.
Нобелевская премия по физике была присуждена Андрею Гейму и Константину Новоселову в 2010 году за первое получение графена. С тех пор Гейм продолжает исследовать этот материал и находить новые необычные свойства.
Открытие, сделанное командой ученого, связано с магнитосопротивлением, способностью материала изменять свое сопротивление в магнитном поле. Большинство материалов, включая металлы и полупроводники, меняют свое сопротивление лишь на долю процента при комнатной температуре под воздействием магнитного поля, но графен проявил сильное магнитосопротивление даже при обычных температурах. В экспериментах ученые вводили графен в состояние плазмы, где он показал высокое магнитосопротивление, растущее на 100% в полях обычных постоянных магнитов с индукцией 0,1 Тесла.
Это открытие является важным шагом в изучении графена и его свойств, которые могут иметь широкое применение в различных областях техники.