Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Напомним, что подозреваемыми стали более 20 человек, в том числе сотрудники полиции. У них дома и на работе провели свыше 80 обысков и изъяли крупные суммы денег.
Следствие сообщило, что фигуранты ежемесячно получали деньги от владельцев магазинов за то, чтобы не привлекать к ответственности их за нарушения.
Теперь издание 1Rnd выяснило, что в банду входили люди, которые якобы представлялись правозащитниками и активистами «Антидилера».
«Сначала приходили „антидилеры“ и писали заявления о продаже суррогатного алкоголя, после чего правоохранители выворачивали торговую точку. А далее заходил гражданский и предлагал юридические услуги, чтобы больше не было проблем», — пишет издание.
При этом Игорь Омельченко, возглавивший российское движение «Антидилер», в беседе с изданием опроверг возможность участия своих активистов в подобных схемах.