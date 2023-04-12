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В банду полицейских из Ростова входили люди, называвшие себя активистами «Антидилера»

12 апреля 2023, 07:41
Фото: 1MI
В банду полицейских из Ростова входили люди, называвшие себя активистами «Антидилера»
В Ростове-на-Дону в состав банды полицейских входили люди, которые представлялись активистами «Антидилера», пишут СМИ.

Напомним, что подозреваемыми стали более 20 человек, в том числе сотрудники полиции. У них дома и на работе провели свыше 80 обысков и изъяли крупные суммы денег.

Следствие сообщило, что фигуранты ежемесячно получали деньги от владельцев магазинов за то, чтобы не привлекать к ответственности их за нарушения.

Теперь издание 1Rnd выяснило, что в банду входили люди, которые якобы представлялись правозащитниками и активистами «Антидилера».

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«Сначала приходили „антидилеры“ и писали заявления о продаже суррогатного алкоголя, после чего правоохранители выворачивали торговую точку. А далее заходил гражданский и предлагал юридические услуги, чтобы больше не было проблем», — пишет издание.

При этом Игорь Омельченко, возглавивший российское движение «Антидилер», в беседе с изданием опроверг возможность участия своих активистов в подобных схемах.

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