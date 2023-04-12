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В пригороде Ростова построят авиационный кластер с развлекательным комплексом

12 апреля 2023, 10:51
Фото: vk.com/aksayland161
В пригороде Ростова построят авиационный кластер с развлекательным комплексом
В Ленинском сельском поселении Ростовской области собираются создать многофункциональный авиа-дорожный комплекс «Родина неба», деталями поделились в пресс-службе администрации Аксайского района.

Портал «РБK. Ростов» со ссылкой на сотрудников администрации Аксайского района рассказал, что в пригороде Ростова в Ленинском сельском поселении [прим. редакции — включает в себя хутора Ленина и Маяковского] собираются создать многофункциональный авиа-дорожный комплекс «Родина неба», в составе которого будет авиационный кластер, гостинично-ресторанный комплекс, аквазоны, экодеревни, а также автокемпинг с автостоянкой.

Фото: vk.com/aksayland161
В Ростовской области ищут подрядчика для строительства авиакластера «Патриот»
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К настоящему времени уже ввели к эксплуатацию и зарегистрировали взлетно-посадочную площадку для малых воздушных судов. В будущем в авиационном кластере собираются построить ангары для занятий авиационными видами спорта и школу пилотов.

Под проект выделили 38 гектаров земли у 1079-го километра М-4 «Дон», здесь же высадили ореховую рощу из 420 деревьев семи различных сортов, клубничную плантацию и малиновую аллею, инвестор собирается создать здесь прогулочную зону, обустроить видовые террасы, открыть гостиницу и ресторан грузинской кухни.

К настоящему времени уже ввели к эксплуатацию и зарегистрировали взлетно-посадочную площадку для малых воздушных судов. К настоящему времени уже ввели к эксплуатацию и зарегистрировали взлетно-посадочную площадку для малых воздушных судов.
К настоящему времени уже ввели к эксплуатацию и зарегистрировали взлетно-посадочную площадку для малых воздушных судов.
Фото: vk.com/aksayland161

Ранее в Ростовской области собирались построить к 2023 году авиационного кластера военно-патриотического парка «Патриот», только разработка проекта обошлась заказчику в 18,7 миллиона рублей.

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