В пригороде Ростова построят авиационный кластер с развлекательным комплексом

Портал «РБK. Ростов» со ссылкой на сотрудников администрации Аксайского района рассказал, что в пригороде Ростова в Ленинском сельском поселении [прим. редакции — включает в себя хутора Ленина и Маяковского] собираются создать многофункциональный авиа-дорожный комплекс «Родина неба», в составе которого будет авиационный кластер, гостинично-ресторанный комплекс, аквазоны, экодеревни, а также автокемпинг с автостоянкой.